Владелец пекарни "Машенька" может создать сувенирную продукцию - 26.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" может создать сувенирную продукцию
Владелец пекарни "Машенька" может создать сувенирную продукцию - 26.01.2026, ПРАЙМ
Владелец пекарни "Машенька" может создать сувенирную продукцию
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов не исключил создание собственной сувенирной продукции. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T09:53+0300
2026-01-26T09:53+0300
бизнес
россия
московская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866901161_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_1eb6cac973605ea8fc0932a5f976a03b.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов не исключил создание собственной сувенирной продукции. "Есть такие мысли. Возможно, если мы сейчас пойдем по тому плану развития, который согласовали в Московской области для нас вместе с губернатором, это будет присутствовать. Конечно, почему нет", - сказал Максимов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он выпускать мерч с "Машенькой". Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
московская область
бизнес, россия, московская область, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Московская область, Владимир Путин
09:53 26.01.2026
 
Владелец пекарни "Машенька" может создать сувенирную продукцию

Владелец "Машеньки" Максимов не исключил создание сувенирной продукции

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов не исключил создание собственной сувенирной продукции.
"Есть такие мысли. Возможно, если мы сейчас пойдем по тому плану развития, который согласовали в Московской области для нас вместе с губернатором, это будет присутствовать. Конечно, почему нет", - сказал Максимов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он выпускать мерч с "Машенькой".
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
 
