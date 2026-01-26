Владелец пекарни "Машенька" может создать сувенирную продукцию

https://1prime.ru/20260126/mashenka-866901327.html

2026-01-26T09:53+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов не исключил создание собственной сувенирной продукции. "Есть такие мысли. Возможно, если мы сейчас пойдем по тому плану развития, который согласовали в Московской области для нас вместе с губернатором, это будет присутствовать. Конечно, почему нет", - сказал Максимов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он выпускать мерч с "Машенькой". Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.

