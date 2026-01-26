Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.01.2026
Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере
Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере - 26.01.2026, ПРАЙМ
Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере
Сложности жизни в Великобритании достигают такого уровня, что, возможно, жителям стоит освоить русский мат и научиться варить самогон, пошутил журналист из The... | 26.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сложности жизни в Великобритании достигают такого уровня, что, возможно, жителям стоит освоить русский мат и научиться варить самогон, пошутил журналист из The Telegraph. "Мы должны обучиться тому, что русские называют словом "mat", — мрачному и непристойному юмору, который делает окружающую жизнь более сносной. &lt;…&gt; Лейбористское государство сдавливает нас в своих объятьях все теснее — очередной налог, очередной запрет, очередная гримаса идеологии "пробудизма" сэра (премьер-министра Британии — Прим. ред.) Кира Стармера, &lt;…&gt; так что не исключено, что нам придется черпать вдохновение на востоке", — говорится в публикации.Автор материала также предложил британцам обучиться изготовлению спиртного напитка "samogon", поскольку "правительство твердо встало на путь искоренения питейных заведений как класса за счет введения минимальных цен, налогов на коммерческую деятельность и новых законов о вождении в нетрезвом виде". Ранее британские СМИ сообщили, что многие пабы по всей стране закрывают свои двери для депутатов правящей Лейбористской партии в знак протеста против ее налогово-бюджетной политики. Как писала газета Daily Mail, запрет коснулся и министра финансов Рейчел Ривз, которой отказали в посещении одного из пабов в ее избирательном округе, в который она раньше ходила. В частности, владелец заведения рекомендовал ей "не пытаться насладиться там кружкой пива на рождественские праздники" и отметил, что остальные гости поддерживают этот запрет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
20:03 26.01.2026
 
Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере

Telegraph: чтобы выжить в Британии, нужно обучиться русскому мату и самогоноварению

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сложности жизни в Великобритании достигают такого уровня, что, возможно, жителям стоит освоить русский мат и научиться варить самогон, пошутил журналист из The Telegraph.
"Мы должны обучиться тому, что русские называют словом "mat", — мрачному и непристойному юмору, который делает окружающую жизнь более сносной. <…> Лейбористское государство сдавливает нас в своих объятьях все теснее — очередной налог, очередной запрет, очередная гримаса идеологии "пробудизма" сэра (премьер-министра Британии — Прим. ред.) Кира Стармера, <…> так что не исключено, что нам придется черпать вдохновение на востоке", — говорится в публикации.
Автор материала также предложил британцам обучиться изготовлению спиртного напитка "samogon", поскольку "правительство твердо встало на путь искоренения питейных заведений как класса за счет введения минимальных цен, налогов на коммерческую деятельность и новых законов о вождении в нетрезвом виде".
Ранее британские СМИ сообщили, что многие пабы по всей стране закрывают свои двери для депутатов правящей Лейбористской партии в знак протеста против ее налогово-бюджетной политики. Как писала газета Daily Mail, запрет коснулся и министра финансов Рейчел Ривз, которой отказали в посещении одного из пабов в ее избирательном округе, в который она раньше ходила. В частности, владелец заведения рекомендовал ей "не пытаться насладиться там кружкой пива на рождественские праздники" и отметил, что остальные гости поддерживают этот запрет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯКир Стармер
 
 
