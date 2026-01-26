https://1prime.ru/20260126/mat-866920282.html

Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере

Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере - 26.01.2026, ПРАЙМ

Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере

Сложности жизни в Великобритании достигают такого уровня, что, возможно, жителям стоит освоить русский мат и научиться варить самогон, пошутил журналист из The... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T20:03+0300

2026-01-26T20:03+0300

2026-01-26T20:03+0300

великобритания

кир стармер

https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_0:176:2672:1679_1920x0_80_0_0_eb080c72eb3c5e06ba8c177d465576b6.jpg

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сложности жизни в Великобритании достигают такого уровня, что, возможно, жителям стоит освоить русский мат и научиться варить самогон, пошутил журналист из The Telegraph. "Мы должны обучиться тому, что русские называют словом "mat", — мрачному и непристойному юмору, который делает окружающую жизнь более сносной. <…> Лейбористское государство сдавливает нас в своих объятьях все теснее — очередной налог, очередной запрет, очередная гримаса идеологии "пробудизма" сэра (премьер-министра Британии — Прим. ред.) Кира Стармера, <…> так что не исключено, что нам придется черпать вдохновение на востоке", — говорится в публикации.Автор материала также предложил британцам обучиться изготовлению спиртного напитка "samogon", поскольку "правительство твердо встало на путь искоренения питейных заведений как класса за счет введения минимальных цен, налогов на коммерческую деятельность и новых законов о вождении в нетрезвом виде". Ранее британские СМИ сообщили, что многие пабы по всей стране закрывают свои двери для депутатов правящей Лейбористской партии в знак протеста против ее налогово-бюджетной политики. Как писала газета Daily Mail, запрет коснулся и министра финансов Рейчел Ривз, которой отказали в посещении одного из пабов в ее избирательном округе, в который она раньше ходила. В частности, владелец заведения рекомендовал ей "не пытаться насладиться там кружкой пива на рождественские праздники" и отметил, что остальные гости поддерживают этот запрет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/ukraina-866920126.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, кир стармер