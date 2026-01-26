Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере
Telegraph: чтобы выжить в Британии, нужно обучиться русскому мату и самогоноварению
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сложности жизни в Великобритании достигают такого уровня, что, возможно, жителям стоит освоить русский мат и научиться варить самогон, пошутил журналист из The Telegraph.
"Мы должны обучиться тому, что русские называют словом "mat", — мрачному и непристойному юмору, который делает окружающую жизнь более сносной. <…> Лейбористское государство сдавливает нас в своих объятьях все теснее — очередной налог, очередной запрет, очередная гримаса идеологии "пробудизма" сэра (премьер-министра Британии — Прим. ред.) Кира Стармера, <…> так что не исключено, что нам придется черпать вдохновение на востоке", — говорится в публикации.
Автор материала также предложил британцам обучиться изготовлению спиртного напитка "samogon", поскольку "правительство твердо встало на путь искоренения питейных заведений как класса за счет введения минимальных цен, налогов на коммерческую деятельность и новых законов о вождении в нетрезвом виде".
Ранее британские СМИ сообщили, что многие пабы по всей стране закрывают свои двери для депутатов правящей Лейбористской партии в знак протеста против ее налогово-бюджетной политики. Как писала газета Daily Mail, запрет коснулся и министра финансов Рейчел Ривз, которой отказали в посещении одного из пабов в ее избирательном округе, в который она раньше ходила. В частности, владелец заведения рекомендовал ей "не пытаться насладиться там кружкой пива на рождественские праздники" и отметил, что остальные гости поддерживают этот запрет.
