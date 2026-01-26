https://1prime.ru/20260126/med-866900807.html
Стоимость меди умеренно снижается
Стоимость меди умеренно снижается - 26.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость меди умеренно снижается
Стоимость меди умеренно снижается в понедельник утром, корректируясь после роста на 2% по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T09:18+0300
2026-01-26T09:18+0300
2026-01-26T09:18+0300
рынок
торги
сша
европа
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно снижается в понедельник утром, корректируясь после роста на 2% по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.04 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex опускается в цене на 0,56%, до 5,914 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 2,82%, до 13 115 долларов, алюминия - на 1,17%, до 3 169 долларов, стоимость цинка - на 1,54%, до 3 260,5 доллара. При этом за прошлую неделю медь подорожала на 2%. Сначала этому способствовала позитивная китайская макростатистика, а затем - заявление президента США Дональда Трампа об отказе от планов введения новых пошлин для товаров из Европы.
https://1prime.ru/20260126/zoloto-866899994.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, европа, дональд трамп, comex
Рынок, Торги, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Comex
Стоимость меди умеренно снижается
Медь умеренно дешевеет после роста на два процента по итогам прошлой недели
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно снижается в понедельник утром, корректируясь после роста на 2% по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.04 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex
опускается в цене на 0,56%, до 5,914 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Аналитик рассказал, какие факторы подстегнут цену золота
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 2,82%, до 13 115 долларов, алюминия - на 1,17%, до 3 169 долларов, стоимость цинка - на 1,54%, до 3 260,5 доллара.
При этом за прошлую неделю медь подорожала на 2%. Сначала этому способствовала позитивная китайская макростатистика, а затем - заявление президента США Дональда Трампа
об отказе от планов введения новых пошлин для товаров из Европы
.