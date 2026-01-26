https://1prime.ru/20260126/med-866900807.html

Стоимость меди умеренно снижается

2026-01-26T09:18+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно снижается в понедельник утром, корректируясь после роста на 2% по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.04 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex опускается в цене на 0,56%, до 5,914 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 2,82%, до 13 115 долларов, алюминия - на 1,17%, до 3 169 долларов, стоимость цинка - на 1,54%, до 3 260,5 доллара. При этом за прошлую неделю медь подорожала на 2%. Сначала этому способствовала позитивная китайская макростатистика, а затем - заявление президента США Дональда Трампа об отказе от планов введения новых пошлин для товаров из Европы.

