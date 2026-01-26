https://1prime.ru/20260126/metally-866908141.html

Аналитик рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире

Аналитик рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире - 26.01.2026, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире

Глобальный рынок промышленных металлов столкнулся со стратегическим дефицитом из-за роста спроса со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и жесткого... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T13:52+0300

2026-01-26T13:52+0300

2026-01-26T13:52+0300

промышленность

китай

индонезия

бразилия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/12/851638628_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bc3d6643623f0ddfdc141d8bcd5784c8.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Глобальный рынок промышленных металлов столкнулся со стратегическим дефицитом из-за роста спроса со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и жесткого государственного регулирования в крупнейших добывающих странах, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. "Рынок промышленных металлов к январю 2026 года вступил в фазу, которую можно назвать "новой эрой стратегического дефицита". Начало 2026 года ознаменовалось двойным шоком: взрывным спросом со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и жестким государственным регулированием предложения в Китае и Индонезии", - рассказал эксперт. Ситуацию подогревает макроэкономический фон, где цикл снижения учётной ставки в США и тренд на ослабление доллара превратили сырьевые активы в главный защитный инструмент от инфляции и валютной нестабильности, добавил Поплавский. Так, медь растет в цене вследствие критического дефицита концентрата на рынке, так как старые месторождения истощаются, а новые проекты добычи не успевают за спросом со стороны мега-датацентров для искусственного интеллекта и расширением глобальных энергосетей. Кроме того, самым дефицитным металлом в электронной промышленности стало олово, продемонстрировав ралли до 49 412 долларов за тонну, следует из данных платформы Cbonds, которые привел Поплавский. Гражданская война в Мьянме и борьба с нелегальной добычей в Индонезии сократили поставки в мире на 40%, в то время как спрос со стороны сектора электроники вырос из-за восстановления производства чипов. Аналитик отметил, что также цена на никель поддерживается сокращением квот на добычу металла в Индонезии. Параллельно с этим на рынке лития спрос от систем накопления энергии в Китае и Европе поглотил излишки, а приостановка работы крупных шахт сократила предложение металла на 3% и привело к истощению его запасов. Алюминий демонстрируют ценовую устойчивость - Китай достиг своего "экологического потолка" в добыче алюминия в 45 миллионов тонн, что делает любые новые мощности в мире критически важными. Кроме того, ограничения поставок сырья (бокситов и глинозема) из-за перебоев в Гвинее и Бразилии, а также энергетических проблем в Китае усилили дефицит на рынке, добавил Поплавский. Также, по его словам, и цены на цинк поддержали меры стимулирования сектора недвижимости китайского правительства, оживившие спрос на оцинкованную сталь. Кроме того, дефицит концентрата цинка сохраняется несмотря на рост добычи в Бразилии, Конго и России, из-за погодных катаклизмов, блокад и транспортных проблем. Промышленный металл перестал быть просто сырьем и превратился в жесткую валюту технологического суверенитета, считает он. "Текущий уровень цен, вероятно, можно назвать новой базовой реальностью. В условиях торговых войн, новых импортных барьеров и глобальной фрагментации рынков безопасность цепочек поставок диктует условия всей мировой экономике, превращая металлы в ключевой инструмент "геополитического влияния", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20260126/serebro-866907230.html

китай

индонезия

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, китай, индонезия, бразилия