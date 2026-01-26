Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/minselkhoz-866915109.html
Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи
Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи - 26.01.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи
Цены на ряд позиций овощей у российских производителей ниже, чем год назад, так, стоимость огурцов снизилась на 5,7%, а томатов - на 17%, сообщил Минсельхоз РФ. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T17:14+0300
2026-01-26T17:14+0300
сельское хозяйство
бизнес
рф
минсельхоз
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866586038_0:184:2899:1815_1920x0_80_0_0_60a7f2cb08324a160bf3e5a220a2f23f.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Цены на ряд позиций овощей у российских производителей ниже, чем год назад, так, стоимость огурцов снизилась на 5,7%, а томатов - на 17%, сообщил Минсельхоз РФ."Что касается ценовой ситуации, то у производителей в настоящее время цены на ряд позиций сейчас даже ниже, чем были год назад. В частности, отпускная стоимость огурцов год к году снизилась на 5,7% (143,3 рубля за килограмм), а томатов - на 17% (144,3 рубля за килограмм). В рознице, по данным Росстата, цены на томаты в настоящее время ниже на 2,1%, а на огурцы находятся на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в прошлом году Россия получила высокий урожай, который составил порядка 7,6 миллиона тонн продукции открытого и закрытого грунта. Объемы производства овощей закрывают внутренние потребности страны в значительной степени.Отмечается, что по итогам 2025 года Россия достигла 89,6% самообеспеченности овощной продукции и приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности в 90% по этому показателю.В Минсельхозе подчеркнули, что росту производства овощей в том числе способствует развитие тепличного овощеводства. В России работает более 340 тепличных хозяйств общей площадью порядка 3,3 тысячи гектаров. Основные объемы производства сосредоточены в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. До 2027 года в России планируется реализовать свыше 30 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых превысит 157 тысяч тонн продукции в год.Помимо этого, для стимулирования инвестирования в этой сфере Минсельхоз России планирует возобновить льготное кредитование на строительство теплиц. Также для развития овощеводства и картофелеводства предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры. В текущем году на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20260114/fas-866501512.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866586038_116:0:2783:2000_1920x0_80_0_0_2537636f8da909da2ab4593255e7f64e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, бизнес, рф, минсельхоз, росстат
Сельское хозяйство, Бизнес, РФ, Минсельхоз, Росстат
17:14 26.01.2026
 
Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи

Минсельхоз: цены на некоторые овощей у российских производителей за год снизились

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкОгурцы
Огурцы - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Огурцы. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Цены на ряд позиций овощей у российских производителей ниже, чем год назад, так, стоимость огурцов снизилась на 5,7%, а томатов - на 17%, сообщил Минсельхоз РФ.
"Что касается ценовой ситуации, то у производителей в настоящее время цены на ряд позиций сейчас даже ниже, чем были год назад. В частности, отпускная стоимость огурцов год к году снизилась на 5,7% (143,3 рубля за килограмм), а томатов - на 17% (144,3 рубля за килограмм). В рознице, по данным Росстата, цены на томаты в настоящее время ниже на 2,1%, а на огурцы находятся на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.
Овощной рынок - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
ФАС запросила крупнейших производителей овощей
14 января, 21:25
В ведомстве добавили, что в прошлом году Россия получила высокий урожай, который составил порядка 7,6 миллиона тонн продукции открытого и закрытого грунта. Объемы производства овощей закрывают внутренние потребности страны в значительной степени.
Отмечается, что по итогам 2025 года Россия достигла 89,6% самообеспеченности овощной продукции и приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности в 90% по этому показателю.
В Минсельхозе подчеркнули, что росту производства овощей в том числе способствует развитие тепличного овощеводства. В России работает более 340 тепличных хозяйств общей площадью порядка 3,3 тысячи гектаров. Основные объемы производства сосредоточены в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. До 2027 года в России планируется реализовать свыше 30 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых превысит 157 тысяч тонн продукции в год.
Помимо этого, для стимулирования инвестирования в этой сфере Минсельхоз России планирует возобновить льготное кредитование на строительство теплиц. Также для развития овощеводства и картофелеводства предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры. В текущем году на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей.
 
Сельское хозяйствоБизнесРФМинсельхозРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала