Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи

https://1prime.ru/20260126/minselkhoz-866915109.html

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Цены на ряд позиций овощей у российских производителей ниже, чем год назад, так, стоимость огурцов снизилась на 5,7%, а томатов - на 17%, сообщил Минсельхоз РФ."Что касается ценовой ситуации, то у производителей в настоящее время цены на ряд позиций сейчас даже ниже, чем были год назад. В частности, отпускная стоимость огурцов год к году снизилась на 5,7% (143,3 рубля за килограмм), а томатов - на 17% (144,3 рубля за килограмм). В рознице, по данным Росстата, цены на томаты в настоящее время ниже на 2,1%, а на огурцы находятся на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в прошлом году Россия получила высокий урожай, который составил порядка 7,6 миллиона тонн продукции открытого и закрытого грунта. Объемы производства овощей закрывают внутренние потребности страны в значительной степени.Отмечается, что по итогам 2025 года Россия достигла 89,6% самообеспеченности овощной продукции и приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности в 90% по этому показателю.В Минсельхозе подчеркнули, что росту производства овощей в том числе способствует развитие тепличного овощеводства. В России работает более 340 тепличных хозяйств общей площадью порядка 3,3 тысячи гектаров. Основные объемы производства сосредоточены в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. До 2027 года в России планируется реализовать свыше 30 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых превысит 157 тысяч тонн продукции в год.Помимо этого, для стимулирования инвестирования в этой сфере Минсельхоз России планирует возобновить льготное кредитование на строительство теплиц. Также для развития овощеводства и картофелеводства предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры. В текущем году на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей.

