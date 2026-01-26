Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID в MAX - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/mintsifry-866907699.html
Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID в MAX
Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID в MAX - 26.01.2026, ПРАЙМ
Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID в MAX
Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID на национальной платформе Max - с их помощью было подтверждено более 600 тысяч покупок с возрастными... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T13:30+0300
2026-01-26T13:30+0300
технологии
бизнес
россия
рф
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c895f2c9007a5b267ea964082393ef70.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID на национальной платформе Max - с их помощью было подтверждено более 600 тысяч покупок с возрастными ограничениями, сообщило Минцифры РФ в своем канале в Max. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX &gt;&gt;&gt;"Цифровой ID в Мах: более 1,5 миллиона цифровых ID создано в Мах; в 40 тысячах магазинах по всей России можно подтвердить совершеннолетие с помощью цифрового ID при покупке товаров 18+; 600 тысяч покупок с подтверждением возраста с помощью QR-кода в Мах совершили пользователи мессенджера", - сказано в сообщении. По данным министерства, около 12 миллионов пользователей портала "Госуслуги" применяют код в Мах в качестве дополнительной защиты входа. Кроме того, пользователи получили более 160 миллионов уведомлений о статусах получения услуг на портале через нацмессенджер. Более 1,6 миллиона человек получили консультации по услугам через чат-бот МФЦ в Max, а возможностью записаться на прием через нацмессенджер воспользовались почти 540 тысяч раз.
https://1prime.ru/20260118/prava-866634552.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9aa03d191acbe2caa4e6ad118505c96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, рф, минцифры
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минцифры
13:30 26.01.2026
 
Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID в MAX

Минцифры: россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID в MAX

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID на национальной платформе Max - с их помощью было подтверждено более 600 тысяч покупок с возрастными ограничениями, сообщило Минцифры РФ в своем канале в Max.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX >>>
"Цифровой ID в Мах: более 1,5 миллиона цифровых ID создано в Мах; в 40 тысячах магазинах по всей России можно подтвердить совершеннолетие с помощью цифрового ID при покупке товаров 18+; 600 тысяч покупок с подтверждением возраста с помощью QR-кода в Мах совершили пользователи мессенджера", - сказано в сообщении.
По данным министерства, около 12 миллионов пользователей портала "Госуслуги" применяют код в Мах в качестве дополнительной защиты входа. Кроме того, пользователи получили более 160 миллионов уведомлений о статусах получения услуг на портале через нацмессенджер.
Более 1,6 миллиона человек получили консультации по услугам через чат-бот МФЦ в Max, а возможностью записаться на прием через нацмессенджер воспользовались почти 540 тысяч раз.
Водительское удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
Россиянам могут разрешить предъявлять водительские права через MAX
18 января, 16:42
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРФМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала