https://1prime.ru/20260126/mintsifry-866907699.html

Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID в MAX

Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID в MAX - 26.01.2026, ПРАЙМ

Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID в MAX

Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID на национальной платформе Max - с их помощью было подтверждено более 600 тысяч покупок с возрастными... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T13:30+0300

2026-01-26T13:30+0300

2026-01-26T13:30+0300

технологии

бизнес

россия

рф

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c895f2c9007a5b267ea964082393ef70.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID на национальной платформе Max - с их помощью было подтверждено более 600 тысяч покупок с возрастными ограничениями, сообщило Минцифры РФ в своем канале в Max. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX >>>"Цифровой ID в Мах: более 1,5 миллиона цифровых ID создано в Мах; в 40 тысячах магазинах по всей России можно подтвердить совершеннолетие с помощью цифрового ID при покупке товаров 18+; 600 тысяч покупок с подтверждением возраста с помощью QR-кода в Мах совершили пользователи мессенджера", - сказано в сообщении. По данным министерства, около 12 миллионов пользователей портала "Госуслуги" применяют код в Мах в качестве дополнительной защиты входа. Кроме того, пользователи получили более 160 миллионов уведомлений о статусах получения услуг на портале через нацмессенджер. Более 1,6 миллиона человек получили консультации по услугам через чат-бот МФЦ в Max, а возможностью записаться на прием через нацмессенджер воспользовались почти 540 тысяч раз.

https://1prime.ru/20260118/prava-866634552.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, рф, минцифры