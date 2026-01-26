Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин проведет встречу с депутатами фракции "Единая Россия" - 26.01.2026
Мишустин проведет встречу с депутатами фракции "Единая Россия"
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет встречу с депутатами фракции "Единая Россия" в рамках подготовки к запланированному на конец февраля ежегодному отчету правительства в Государственной думе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что отчет кабинета министров о работе в 2025 году пройдет в Госдуме в последнюю неделю февраля - с 24 по 26 число. "Председатель правительства Михаил Мишустин 26 января проведёт консультацию с представителями фракции "Единая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчёту в Государственной думе", - сообщили в пресс-службе кабмина. Такие встречи премьера с депутатами каждой думской фракции традиционно проходят в преддверии ежегодных отчетов правительства в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить необходимую координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отметили в кабмине.
Мишустин проведет встречу с депутатами фракции "Единая Россия"

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет встречу с депутатами фракции "Единая Россия" в рамках подготовки к запланированному на конец февраля ежегодному отчету правительства в Государственной думе.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что отчет кабинета министров о работе в 2025 году пройдет в Госдуме в последнюю неделю февраля - с 24 по 26 число.
"Председатель правительства Михаил Мишустин 26 января проведёт консультацию с представителями фракции "Единая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчёту в Государственной думе", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Такие встречи премьера с депутатами каждой думской фракции традиционно проходят в преддверии ежегодных отчетов правительства в нижней палате парламента.
Эти консультации позволяют обеспечить необходимую координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отметили в кабмине.
 
