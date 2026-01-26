https://1prime.ru/20260126/mishustin-866912099.html

Передвижные аптеки повысят доступность лекарств, заявил Мишустин

Передвижные аптеки повысят доступность лекарств, заявил Мишустин - 26.01.2026, ПРАЙМ

Передвижные аптеки повысят доступность лекарств, заявил Мишустин

Внедрение передвижных аптечных пунктов серьезно улучшит ситуацию с доступностью медицинских препаратов там, где непросто организовать стационарную... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T16:25+0300

2026-01-26T16:25+0300

2026-01-26T16:25+0300

бизнес

россия

рф

михаил мишустин

госдума

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82733/26/827332605_0:122:1500:966_1920x0_80_0_0_afbbef58f05f5960a692ed8a04d2b25c.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Внедрение передвижных аптечных пунктов серьезно улучшит ситуацию с доступностью медицинских препаратов там, где непросто организовать стационарную инфраструктуру, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с депутатами фракции "Единой России" в Госдуме в понедельник. Глава правительства подчеркнул, что работа кабмина и Госдумы нацелена на положительные изменения в жизни людей, в том числе по повышению доступности лекарств в каждом населённом пункте. "Законопроект о введении передвижных аптечных пунктов, подготовленный депутатами и сенаторами, уже прошел первое чтение. Правительство предоставило на него положительное заключение. Мы рассчитываем, что внедрение такого механизма серьезно улучшит положение дел с препаратами там, где непросто организовать стационарную инфраструктуру. А страна у нас большая", - сказал Мишустин. Встреча Мишустина с депутатами фракции "Единой России" в Госдуме прошла в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в парламенте.

https://1prime.ru/20260126/lekarstva-866904912.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, михаил мишустин, госдума, единая россия