https://1prime.ru/20260126/mishustin-866912099.html
Передвижные аптеки повысят доступность лекарств, заявил Мишустин
Передвижные аптеки повысят доступность лекарств, заявил Мишустин - 26.01.2026, ПРАЙМ
Передвижные аптеки повысят доступность лекарств, заявил Мишустин
Внедрение передвижных аптечных пунктов серьезно улучшит ситуацию с доступностью медицинских препаратов там, где непросто организовать стационарную... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T16:25+0300
2026-01-26T16:25+0300
2026-01-26T16:25+0300
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
госдума
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/26/827332605_0:122:1500:966_1920x0_80_0_0_afbbef58f05f5960a692ed8a04d2b25c.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Внедрение передвижных аптечных пунктов серьезно улучшит ситуацию с доступностью медицинских препаратов там, где непросто организовать стационарную инфраструктуру, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с депутатами фракции "Единой России" в Госдуме в понедельник. Глава правительства подчеркнул, что работа кабмина и Госдумы нацелена на положительные изменения в жизни людей, в том числе по повышению доступности лекарств в каждом населённом пункте. "Законопроект о введении передвижных аптечных пунктов, подготовленный депутатами и сенаторами, уже прошел первое чтение. Правительство предоставило на него положительное заключение. Мы рассчитываем, что внедрение такого механизма серьезно улучшит положение дел с препаратами там, где непросто организовать стационарную инфраструктуру. А страна у нас большая", - сказал Мишустин. Встреча Мишустина с депутатами фракции "Единой России" в Госдуме прошла в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в парламенте.
https://1prime.ru/20260126/lekarstva-866904912.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/26/827332605_120:0:1453:1000_1920x0_80_0_0_a1d2da04e6de8eee2a51a77d17be8034.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, госдума, единая россия
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума, Единая Россия
Передвижные аптеки повысят доступность лекарств, заявил Мишустин
Мишустин: передвижные аптечные пункты улучшат ситуацию с доступностью лекарств