Передвижные аптеки повысят доступность лекарств, заявил Мишустин - 26.01.2026
Передвижные аптеки повысят доступность лекарств, заявил Мишустин
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
госдума
единая россия
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Внедрение передвижных аптечных пунктов серьезно улучшит ситуацию с доступностью медицинских препаратов там, где непросто организовать стационарную инфраструктуру, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с депутатами фракции "Единой России" в Госдуме в понедельник. Глава правительства подчеркнул, что работа кабмина и Госдумы нацелена на положительные изменения в жизни людей, в том числе по повышению доступности лекарств в каждом населённом пункте. "Законопроект о введении передвижных аптечных пунктов, подготовленный депутатами и сенаторами, уже прошел первое чтение. Правительство предоставило на него положительное заключение. Мы рассчитываем, что внедрение такого механизма серьезно улучшит положение дел с препаратами там, где непросто организовать стационарную инфраструктуру. А страна у нас большая", - сказал Мишустин. Встреча Мишустина с депутатами фракции "Единой России" в Госдуме прошла в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в парламенте.
рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума, Единая Россия
16:25 26.01.2026
 
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Внедрение передвижных аптечных пунктов серьезно улучшит ситуацию с доступностью медицинских препаратов там, где непросто организовать стационарную инфраструктуру, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с депутатами фракции "Единой России" в Госдуме в понедельник.
Глава правительства подчеркнул, что работа кабмина и Госдумы нацелена на положительные изменения в жизни людей, в том числе по повышению доступности лекарств в каждом населённом пункте.
"Законопроект о введении передвижных аптечных пунктов, подготовленный депутатами и сенаторами, уже прошел первое чтение. Правительство предоставило на него положительное заключение. Мы рассчитываем, что внедрение такого механизма серьезно улучшит положение дел с препаратами там, где непросто организовать стационарную инфраструктуру. А страна у нас большая", - сказал Мишустин.
Встреча Мишустина с депутатами фракции "Единой России" в Госдуме прошла в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в парламенте.
 
