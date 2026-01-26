https://1prime.ru/20260126/mts-866904168.html

ФАС предупредила МТС о недопустимости повышения тарифов

ФАС предупредила МТС о недопустимости повышения тарифов - 26.01.2026, ПРАЙМ

ФАС предупредила МТС о недопустимости повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила МТС о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое может быть допущено при новом повышении | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T11:30+0300

2026-01-26T11:30+0300

2026-01-26T11:30+0300

технологии

россия

рф

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/84171/54/841715432_0:0:6000:3375_1920x0_80_0_0_dd5d58f04de508595a64684fa24b339b.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила МТС о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое может быть допущено при новом повышении оператором связи тарифов для абонентов, сообщило ведомство. "ФАС предупредила МТС о недопустимости нарушения мирового соглашения", - говорится в сообщении. Отмечается, что мобильный оператор уведомил ведомство о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов в наступающем феврале. И в их числе граждане, которым ранее в рамках исполнения предписания ФАС РФ и мирового соглашения компания предложила способы снижения стоимости услуг связи. Служба направила МТС письмо, в котором подчеркнула, что повышение тарифов для этой категории абонентов нарушает условия мирового соглашения. Также ФАС считает такие действия мобильного оператора недопустимыми. "Компания должна сообщить о результатах рассмотрения письма ведомства в течение двух рабочих дней с момента его получения", - уточняется в сообщении. Указывается, что служба проанализирует обоснованность повышения стоимости услуг связи и для иных абонентов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования. В конце ноября МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписав мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора перечислит около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве. Также оператор должен был предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.

https://1prime.ru/20250911/operatory-862141518.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, мтс