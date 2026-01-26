МТС прокомментировал предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения

https://1prime.ru/20260126/mts-866923289.html

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Мировое соглашение, между оператором связи МТС и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, касающееся повышения тарифов в 2024 году, не затрагивает вопросы будущих инициатив компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора. Ранее в понедельник ФАС России сообщила, что направила МТС предупреждение о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое может быть допущено при новом повышении оператором связи тарифов для абонентов. Отмечается, что мобильный оператор уведомил ведомство о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов в наступающем феврале. И в их числе граждане, которым ранее в рамках исполнения предписания ФАС РФ и мирового соглашения компания предложила способы снижения стоимости услуг связи. "МТС направила в ФАС информацию об исполнении мирового соглашения в части возврата повышения 2024 года. Вопросы будущих инициатив компании мировым соглашением не затрагиваются", - сказали в пресс-службе. Там же уточнили, что оператор указывал экономические причины текущего изменения тарифов в уведомлении, направленном в ФАС. Компания готова предоставить регулятору более подробные сведения. В конце ноября МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписав мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора перечислит около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве. Также оператор должен был предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.

