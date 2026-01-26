Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.01.2026
МТС прокомментировал предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения
МТС прокомментировал предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения - 26.01.2026, ПРАЙМ
МТС прокомментировал предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения
Мировое соглашение, между оператором связи МТС и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, касающееся повышения тарифов в 2024 году, не затрагивает... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:52+0300
2026-01-26T21:52+0300
технологии
россия
рф
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/82834/45/828344567_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_187a23c75c11e77dcba0ed4b6e44dbad.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Мировое соглашение, между оператором связи МТС и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, касающееся повышения тарифов в 2024 году, не затрагивает вопросы будущих инициатив компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора. Ранее в понедельник ФАС России сообщила, что направила МТС предупреждение о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое может быть допущено при новом повышении оператором связи тарифов для абонентов. Отмечается, что мобильный оператор уведомил ведомство о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов в наступающем феврале. И в их числе граждане, которым ранее в рамках исполнения предписания ФАС РФ и мирового соглашения компания предложила способы снижения стоимости услуг связи. "МТС направила в ФАС информацию об исполнении мирового соглашения в части возврата повышения 2024 года. Вопросы будущих инициатив компании мировым соглашением не затрагиваются", - сказали в пресс-службе. Там же уточнили, что оператор указывал экономические причины текущего изменения тарифов в уведомлении, направленном в ФАС. Компания готова предоставить регулятору более подробные сведения. В конце ноября МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписав мировое соглашение. МТС в рамках урегулирования спора перечислит около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве. Также оператор должен был предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.
технологии, россия, рф, мтс
Технологии, РОССИЯ, РФ, МТС
21:52 26.01.2026
 
МТС прокомментировал предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения

МТС: мировое соглашение по тарифам не затрагивает вопросы будущих инициатив компании

© РИА Новости . Евгений Биятов
Работа офиса МТС
Работа офиса МТС - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Работа офиса МТС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Мировое соглашение, между оператором связи МТС и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, касающееся повышения тарифов в 2024 году, не затрагивает вопросы будущих инициатив компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
Ранее в понедельник ФАС России сообщила, что направила МТС предупреждение о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое может быть допущено при новом повышении оператором связи тарифов для абонентов. Отмечается, что мобильный оператор уведомил ведомство о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов в наступающем феврале. И в их числе граждане, которым ранее в рамках исполнения предписания ФАС РФ и мирового соглашения компания предложила способы снижения стоимости услуг связи.
"МТС направила в ФАС информацию об исполнении мирового соглашения в части возврата повышения 2024 года. Вопросы будущих инициатив компании мировым соглашением не затрагиваются", - сказали в пресс-службе.
Там же уточнили, что оператор указывал экономические причины текущего изменения тарифов в уведомлении, направленном в ФАС. Компания готова предоставить регулятору более подробные сведения.
В конце ноября МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписав мировое соглашение.
МТС в рамках урегулирования спора перечислит около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве.
Также оператор должен был предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.
