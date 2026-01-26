Цена на никель поднялась выше 19 тысяч долларов за тонну

https://1prime.ru/20260126/nikel-866902748.html

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в начале новой недели поднялась до самой высокой отметки более чем за полтора года - выше 19 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.22 мск стоимость фьючерса на никель снижается на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 18 480,25 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов максимальная цена составляла 19 137,5 доллара, что стало рекордом с 4 июня 2024 года. С начала года цена на никель выросла почти на 11% после декабрьского роста на 12,6%.

