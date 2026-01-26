Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.01.2026
Цена на никель поднялась выше 19 тысяч долларов за тонну
Цена на никель поднялась выше 19 тысяч долларов за тонну - 26.01.2026, ПРАЙМ
Цена на никель поднялась выше 19 тысяч долларов за тонну
Биржевая стоимость никеля в начале новой недели поднялась до самой высокой отметки более чем за полтора года - выше 19 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T10:48+0300
2026-01-26T10:48+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в начале новой недели поднялась до самой высокой отметки более чем за полтора года - выше 19 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.22 мск стоимость фьючерса на никель снижается на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 18 480,25 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов максимальная цена составляла 19 137,5 доллара, что стало рекордом с 4 июня 2024 года. С начала года цена на никель выросла почти на 11% после декабрьского роста на 12,6%.
2026
10:48 26.01.2026
 
Цена на никель поднялась выше 19 тысяч долларов за тонну

Цена на никель поднялась выше $19 тысяч за тонну впервые с июня 2024 года

© РИА Новости . Илья Питалев
В шахте рудника - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
В шахте рудника. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в начале новой недели поднялась до самой высокой отметки более чем за полтора года - выше 19 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.22 мск стоимость фьючерса на никель снижается на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 18 480,25 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов максимальная цена составляла 19 137,5 доллара, что стало рекордом с 4 июня 2024 года.
С начала года цена на никель выросла почти на 11% после декабрьского роста на 12,6%.
