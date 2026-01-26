Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Стамбул - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/nordwind--866915536.html
Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Стамбул
Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Стамбул - 26.01.2026, ПРАЙМ
Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Стамбул
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 26 января запустила прямые рейсы между Казанью и Стамбулом, сообщил авиаперевозчик. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T17:31+0300
2026-01-26T17:31+0300
бизнес
россия
казань
стамбул
бишкек
nordwind
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866735628_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40d6db115f2142ac70ccd19fbbe8bcb8.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 26 января запустила прямые рейсы между Казанью и Стамбулом, сообщил авиаперевозчик. "Nordwind запустил прямые рейсы из Казани в Стамбул. С 26 января полёты выполняются три раза в неделю", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться на самолетах Bpoeing-737 вместимостью 189 пассажиров. "Вместе с Международным аэропортом Казань мы продолжаем успешно развивать модель стыковочных рейсов, благодаря которой пассажиры из таких городов, как Барнаул, Бишкек, Душанбе, Иркутск, Кемерово, Томск и Худжанд теперь имеют возможность отправиться в Турцию с удобной пересадкой в Казани", - приводится в сообщении цитата генерального директора Nordwind Антона Маттиса.
https://1prime.ru/20260123/superjet--866818055.html
казань
стамбул
бишкек
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866735628_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_494723f0299de25a924b56f29460bdc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, казань, стамбул, бишкек, nordwind
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, Стамбул, Бишкек, Nordwind
17:31 26.01.2026
 
Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Стамбул

Nordwind с 26 января запустила прямые рейсы из Казани в Стамбул

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 26 января запустила прямые рейсы между Казанью и Стамбулом, сообщил авиаперевозчик.
"Nordwind запустил прямые рейсы из Казани в Стамбул. С 26 января полёты выполняются три раза в неделю", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться на самолетах Bpoeing-737 вместимостью 189 пассажиров.
"Вместе с Международным аэропортом Казань мы продолжаем успешно развивать модель стыковочных рейсов, благодаря которой пассажиры из таких городов, как Барнаул, Бишкек, Душанбе, Иркутск, Кемерово, Томск и Худжанд теперь имеют возможность отправиться в Турцию с удобной пересадкой в Казани", - приводится в сообщении цитата генерального директора Nordwind Антона Маттиса.
Самолет Сухой Суперджет в небе - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Двигатель ПД-8 для самолета Superjet прошел испытания на попадание птиц
23 января, 08:45
 
БизнесРОССИЯКАЗАНЬСтамбулБишкекNordwind
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала