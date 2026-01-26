https://1prime.ru/20260126/nordwind--866915536.html

Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Стамбул

Nordwind запустила прямые рейсы из Казани в Стамбул

2026-01-26T17:31+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 26 января запустила прямые рейсы между Казанью и Стамбулом, сообщил авиаперевозчик. "Nordwind запустил прямые рейсы из Казани в Стамбул. С 26 января полёты выполняются три раза в неделю", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться на самолетах Bpoeing-737 вместимостью 189 пассажиров. "Вместе с Международным аэропортом Казань мы продолжаем успешно развивать модель стыковочных рейсов, благодаря которой пассажиры из таких городов, как Барнаул, Бишкек, Душанбе, Иркутск, Кемерово, Томск и Худжанд теперь имеют возможность отправиться в Турцию с удобной пересадкой в Казани", - приводится в сообщении цитата генерального директора Nordwind Антона Маттиса.

