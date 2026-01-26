Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пора объединиться". Орбан громко высказался об Украине - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/orban-866913108.html
"Пора объединиться". Орбан громко высказался об Украине
"Пора объединиться". Орбан громко высказался об Украине - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Пора объединиться". Орбан громко высказался об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на платформе X обратился к европейским аграриям с призывом противодействовать поступающему с Украины зерну. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T16:43+0300
2026-01-26T16:43+0300
сельское хозяйство
украина
венгрия
виктор орбан
европа
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_0:153:2442:1527_1920x0_80_0_0_0a473bf5490ae46c0b5d058d4fd64cc2.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на платформе X обратился к европейским аграриям с призывом противодействовать поступающему с Украины зерну."В Европе разворачивается тихая битва между торговцами и производителями. Дешевый импорт из Меркосур и с Украины служит интересам торговцев, а не наших фермеров. Если местное сельское хозяйство не будет защищено, суверенитет будет утрачен. Пора европейским фермерам объединиться", — написал политик.В 2022 году Европейский Союз разрешил беспошлинный ввоз украинских товаров на свою территорию. Однако неконтролируемое поступление сельхозпродукции из Украины создало трудности для европейских фермеров, главным образом в приграничных регионах. В 2024 году Еврокомиссия ввела лимиты на семь наиболее "чувствительных" товаров: яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукурузу, злаки и мед. Этот шаг стал реакцией на протесты, в ходе которых аграрии перекрывали пограничные переходы на границе с Украиной.Согласно сообщениям СМИ, Украина стремилась продолжить льготные условия беспошлинных поставок, но переговоры не привели к своевременному соглашению.
https://1prime.ru/20260126/peregovory-866904506.html
украина
венгрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_102:0:2341:1679_1920x0_80_0_0_d572d19afe026175f742b82378d1fa37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, украина, венгрия, виктор орбан, европа, мировая экономика
Сельское хозяйство, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕВРОПА, Мировая экономика
16:43 26.01.2026
 
"Пора объединиться". Орбан громко высказался об Украине

Орбан: европейские фермеры должны объединиться против украинского зерна

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на платформе X обратился к европейским аграриям с призывом противодействовать поступающему с Украины зерну.
"В Европе разворачивается тихая битва между торговцами и производителями. Дешевый импорт из Меркосур и с Украины служит интересам торговцев, а не наших фермеров. Если местное сельское хозяйство не будет защищено, суверенитет будет утрачен. Пора европейским фермерам объединиться", — написал политик.
В 2022 году Европейский Союз разрешил беспошлинный ввоз украинских товаров на свою территорию. Однако неконтролируемое поступление сельхозпродукции из Украины создало трудности для европейских фермеров, главным образом в приграничных регионах. В 2024 году Еврокомиссия ввела лимиты на семь наиболее "чувствительных" товаров: яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукурузу, злаки и мед. Этот шаг стал реакцией на протесты, в ходе которых аграрии перекрывали пограничные переходы на границе с Украиной.
Согласно сообщениям СМИ, Украина стремилась продолжить льготные условия беспошлинных поставок, но переговоры не привели к своевременному соглашению.
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
На Западе выступили с громким призывом о переговорах с Россией
11:31
 
Сельское хозяйствоУКРАИНАВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕВРОПАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала