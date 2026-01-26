https://1prime.ru/20260126/orban-866913108.html

"Пора объединиться". Орбан громко высказался об Украине

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на платформе X обратился к европейским аграриям с призывом противодействовать поступающему с Украины зерну."В Европе разворачивается тихая битва между торговцами и производителями. Дешевый импорт из Меркосур и с Украины служит интересам торговцев, а не наших фермеров. Если местное сельское хозяйство не будет защищено, суверенитет будет утрачен. Пора европейским фермерам объединиться", — написал политик.В 2022 году Европейский Союз разрешил беспошлинный ввоз украинских товаров на свою территорию. Однако неконтролируемое поступление сельхозпродукции из Украины создало трудности для европейских фермеров, главным образом в приграничных регионах. В 2024 году Еврокомиссия ввела лимиты на семь наиболее "чувствительных" товаров: яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукурузу, злаки и мед. Этот шаг стал реакцией на протесты, в ходе которых аграрии перекрывали пограничные переходы на границе с Украиной.Согласно сообщениям СМИ, Украина стремилась продолжить льготные условия беспошлинных поставок, но переговоры не привели к своевременному соглашению.

