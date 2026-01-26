https://1prime.ru/20260126/ostrovok-866898526.html

"Островок": число бронирований в Краснодаре выросло почти на 80%

"Островок": число бронирований в Краснодаре выросло почти на 80%

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Число бронирований в отелях и апартаментах Краснодара в марте-апреле текущего года почти на 80% больше, чем годом ранее: повлияло открытие аэропорта в сентябре 2025 года, рассказали РИА Новости в сервисе "Островок". Агрегатор по запросу агентства проанализировал динамику бронирования в отелях и апартаментах по России на первые два месяца весны. "Из российских направлений наибольший прирост спроса показал Краснодар - число бронирований в отелях и апартаментах города увеличилось на 79%. Существенную роль сыграло открытие аэропорта в сентябре 2025 года, которое значительно улучшило транспортную доступность города для туристов из Москвы и других регионов", - отметили в сервисе. Ранее в "Островке" рассказали РИА Новости, что россияне на весну 2026 года (март-апрель) запланировали на 18% больше путешествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аэропорт Краснодара возобновил работу в сентябре прошлого года. Первый рейс из Москвы в столицу Кубани после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.

2026

