Цены на палладий поднялись до максимума с 2022 года - 26.01.2026, ПРАЙМ
Цены на палладий поднялись до максимума с 2022 года
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Спотовая цена на биржевой палладий в понедельник растет на 5%, поднявшись выше 2,1 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с ноября 2022 года, фьючерсная - на 6%, до максимума с октября 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.42 мск спотовая цена на палладий растёт на 5,43% относительно предыдущего закрытия, до 2 123,38 доллара за тройскую унцию. Значение находится выше 2 100 долларов впервые с 16 ноября 2022 года. Цена мартовского фьючерса на палладий в то же время увеличивается на 6,33%, до 2 156 долларов за тройскую унцию. В ходе торгов максимально показатель достиг 2 159,5 доллара, это самый высокий уровень с 12 октября 2022 года.
2026
14:07 26.01.2026
 
Цены на палладий поднялись до максимума с 2022 года

Цены на палладий растут более чем на пять процентов, до максимума с 2022 года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлиток палладия
Слиток палладия . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Спотовая цена на биржевой палладий в понедельник растет на 5%, поднявшись выше 2,1 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с ноября 2022 года, фьючерсная - на 6%, до максимума с октября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.42 мск спотовая цена на палладий растёт на 5,43% относительно предыдущего закрытия, до 2 123,38 доллара за тройскую унцию. Значение находится выше 2 100 долларов впервые с 16 ноября 2022 года.
Цена мартовского фьючерса на палладий в то же время увеличивается на 6,33%, до 2 156 долларов за тройскую унцию. В ходе торгов максимально показатель достиг 2 159,5 доллара, это самый высокий уровень с 12 октября 2022 года.
Слитки серебра - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Цена на серебро побила рекорд
12:48
 
