https://1prime.ru/20260126/palladiy-866909192.html
Цены на палладий поднялись до максимума с 2022 года
Цены на палладий поднялись до максимума с 2022 года - 26.01.2026, ПРАЙМ
Цены на палладий поднялись до максимума с 2022 года
Спотовая цена на биржевой палладий в понедельник растет на 5%, поднявшись выше 2,1 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с ноября 2022 года, фьючерсная - на | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T14:07+0300
2026-01-26T14:07+0300
2026-01-26T14:07+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83070/12/830701251_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_d13f8f1549bc3ca47daa48ef8bad9c12.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Спотовая цена на биржевой палладий в понедельник растет на 5%, поднявшись выше 2,1 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с ноября 2022 года, фьючерсная - на 6%, до максимума с октября 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.42 мск спотовая цена на палладий растёт на 5,43% относительно предыдущего закрытия, до 2 123,38 доллара за тройскую унцию. Значение находится выше 2 100 долларов впервые с 16 ноября 2022 года. Цена мартовского фьючерса на палладий в то же время увеличивается на 6,33%, до 2 156 долларов за тройскую унцию. В ходе торгов максимально показатель достиг 2 159,5 доллара, это самый высокий уровень с 12 октября 2022 года.
https://1prime.ru/20260126/serebro-866907230.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83070/12/830701251_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_3bf5111eb6d92db603c226e34bb41fd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Цены на палладий поднялись до максимума с 2022 года
Цены на палладий растут более чем на пять процентов, до максимума с 2022 года
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Спотовая цена на биржевой палладий в понедельник растет на 5%, поднявшись выше 2,1 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с ноября 2022 года, фьючерсная - на 6%, до максимума с октября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.42 мск спотовая цена на палладий растёт на 5,43% относительно предыдущего закрытия, до 2 123,38 доллара за тройскую унцию. Значение находится выше 2 100 долларов впервые с 16 ноября 2022 года.
Цена мартовского фьючерса на палладий в то же время увеличивается на 6,33%, до 2 156 долларов за тройскую унцию. В ходе торгов максимально показатель достиг 2 159,5 доллара, это самый высокий уровень с 12 октября 2022 года.
Цена на серебро побила рекорд