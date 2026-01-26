Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260126/peregovory-866899027.html
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. США и Европа должны осознать, что Россия нужно только такое соглашение, которое устранит первопричины украинского конфликта, заявил в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер. "Никакой сделки не будет. Это будет письменное соглашение. США, Украина и Европа должны это понять", — подчеркнул он. Эксперт отметил, что Запад настаивает на "сделке", которая предполагает временное решение, предоставляющее киевскому режиму возможность для передышки и перевооружения. Однако Россия стремится достичь устойчивого соглашения, отметил он. "Русские ищут финальное решение этой проблемы, &lt;…&gt; чтобы быть уверенными в том, что эта война снова не поднимет свою уродливую голову", — подытожил Риттер.Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине. Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки. При этом, пояснил он, Россия и с такими представителями готова вести разговор.
"Сделки не будет": в США резко высказались после переговоров с Россией

Аналитик Риттер: России нужен проработанный договор с Западом, а не сделка

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Флаги США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. США и Европа должны осознать, что Россия нужно только такое соглашение, которое устранит первопричины украинского конфликта, заявил в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
"Никакой сделки не будет. Это будет письменное соглашение. США, Украина и Европа должны это понять", — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что Запад настаивает на "сделке", которая предполагает временное решение, предоставляющее киевскому режиму возможность для передышки и перевооружения. Однако Россия стремится достичь устойчивого соглашения, отметил он.
"Русские ищут финальное решение этой проблемы, <…> чтобы быть уверенными в том, что эта война снова не поднимет свою уродливую голову", — подытожил Риттер.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине. Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки. При этом, пояснил он, Россия и с такими представителями готова вести разговор.
 
