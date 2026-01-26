https://1prime.ru/20260126/peregovory-866904506.html

На Западе выступили с громким призывом о переговорах с Россией

На Западе выступили с громким призывом о переговорах с Россией - 26.01.2026, ПРАЙМ

На Западе выступили с громким призывом о переговорах с Россией

Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас не должна выступать от имени Европы на переговорах с Россией о завершении конфликта в Украине, пишет UnHerd. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T11:31+0300

2026-01-26T11:31+0300

2026-01-26T11:31+0300

мировая экономика

общество

европа

запад

украина

кая каллас

дмитрий песков

politico

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас не должна выступать от имени Европы на переговорах с Россией о завершении конфликта в Украине, пишет UnHerd."Эту обязанность не стоит давать Каллас. Она тут же будет нам всем говорить, что Путина необходимо победить, при этом она никогда толком не предоставляла убедительных планов для этого", — говорится в публикации.Автор полагает, что европейцы избрали неверный подход, стремясь к поражению России, в результате чего в конфликте проигрывает именно Украина.Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон никогда не будут обсуждать что-либо с Каллас.В декабре член Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер сказал РИА Новости, что выбор на пост главы внешнеполитической службы откровенной критика России, Каи Каллас, был умышленной провокацией.В конце ноября издание Politico сообщило, что госсекретарь США избегает встреч с Каллас из-за ее сложных отношений с Белым домом. По сведению одного из источников издания, она играет за кулисами роль "жесткого полицейского" для стран Евросоюза.

https://1prime.ru/20260125/kallas-866884032.html

https://1prime.ru/20260125/zelenskiy-866882800.html

европа

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , европа, запад, украина, кая каллас, дмитрий песков, politico, ес