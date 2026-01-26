Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе выступили с громким призывом о переговорах с Россией - 26.01.2026, ПРАЙМ
На Западе выступили с громким призывом о переговорах с Россией
На Западе выступили с громким призывом о переговорах с Россией
Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас не должна выступать от имени Европы на переговорах с Россией о завершении конфликта в Украине, пишет UnHerd.
2026-01-26T11:31+0300
2026-01-26T11:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас не должна выступать от имени Европы на переговорах с Россией о завершении конфликта в Украине, пишет UnHerd."Эту обязанность не стоит давать Каллас. Она тут же будет нам всем говорить, что Путина необходимо победить, при этом она никогда толком не предоставляла убедительных планов для этого", — говорится в публикации.Автор полагает, что европейцы избрали неверный подход, стремясь к поражению России, в результате чего в конфликте проигрывает именно Украина.Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон никогда не будут обсуждать что-либо с Каллас.В декабре член Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер сказал РИА Новости, что выбор на пост главы внешнеполитической службы откровенной критика России, Каи Каллас, был умышленной провокацией.В конце ноября издание Politico сообщило, что госсекретарь США избегает встреч с Каллас из-за ее сложных отношений с Белым домом. По сведению одного из источников издания, она играет за кулисами роль "жесткого полицейского" для стран Евросоюза.
На Западе выступили с громким призывом о переговорах с Россией

UnHerd: Каллас не должна представлять ЕС в переговорах с Россией

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас не должна выступать от имени Европы на переговорах с Россией о завершении конфликта в Украине, пишет UnHerd.
"Эту обязанность не стоит давать Каллас. Она тут же будет нам всем говорить, что Путина необходимо победить, при этом она никогда толком не предоставляла убедительных планов для этого", — говорится в публикации.
Автор полагает, что европейцы избрали неверный подход, стремясь к поражению России, в результате чего в конфликте проигрывает именно Украина.
Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон никогда не будут обсуждать что-либо с Каллас.
В декабре член Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер сказал РИА Новости, что выбор на пост главы внешнеполитической службы откровенной критика России, Каи Каллас, был умышленной провокацией.
В конце ноября издание Politico сообщило, что госсекретарь США избегает встреч с Каллас из-за ее сложных отношений с Белым домом. По сведению одного из источников издания, она играет за кулисами роль "жесткого полицейского" для стран Евросоюза.
