Формула Анкориджа была обговорена с США, заявил Песков
2026-01-26T11:05+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Формула Анкориджа была обговорена, было достигнуто соответствующее понимание с США и президентом Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша позиция очень хорошо известна. Формула Анкориджа, она была обговорена, и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорщиками и с президентом Трампом", - сказал он журналистам.
