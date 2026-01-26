https://1prime.ru/20260126/peskov-866903012.html

Формула Анкориджа была обговорена с США, заявил Песков

Формула Анкориджа была обговорена с США, заявил Песков - 26.01.2026, ПРАЙМ

Формула Анкориджа была обговорена с США, заявил Песков

Формула Анкориджа была обговорена, было достигнуто соответствующее понимание с США и президентом Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T11:05+0300

2026-01-26T11:05+0300

2026-01-26T11:05+0300

россия

анкоридж

сша

рф

дональд трамп

дмитрий песков

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_857854c8b7d59984d1caf04ea9f91d13.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Формула Анкориджа была обговорена, было достигнуто соответствующее понимание с США и президентом Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша позиция очень хорошо известна. Формула Анкориджа, она была обговорена, и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорщиками и с президентом Трампом", - сказал он журналистам.

https://1prime.ru/20260126/ukraina-866898618.html

анкоридж

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, анкоридж, сша, рф, дональд трамп, дмитрий песков, в мире