Формула Анкориджа была обговорена с США, заявил Песков
Формула Анкориджа была обговорена с США, заявил Песков
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Формула Анкориджа была обговорена, было достигнуто соответствующее понимание с США и президентом Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша позиция очень хорошо известна. Формула Анкориджа, она была обговорена, и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорщиками и с президентом Трампом", - сказал он журналистам.
россия, анкоридж, сша, рф, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
РОССИЯ, Анкоридж, США, РФ, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
11:05 26.01.2026
 
Формула Анкориджа была обговорена с США, заявил Песков

Песков: формула Анкориджа была обговорена с США и президентом Трампом

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Формула Анкориджа была обговорена, было достигнуто соответствующее понимание с США и президентом Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наша позиция очень хорошо известна. Формула Анкориджа, она была обговорена, и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорщиками и с президентом Трампом", - сказал он журналистам.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Она беспощадна": Пушков сделал резкое заявление об Украине
07:09
 
РОССИЯ Анкоридж США РФ Дональд Трамп Дмитрий Песков В мире
 
 
Заголовок открываемого материала