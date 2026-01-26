https://1prime.ru/20260126/peskov-866903147.html
Взаимодействие с Россией остается приоритетом для Венесуэлы, заявил Песков
2026-01-26T10:53+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Взаимодействие с Россией для Венесуэлы остается приоритетным вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И для Венесуэлы также, судя по тому, что нам говорят из Каракаса, для Венесуэлы также продолжение развития взаимовыгодных отношений с Россией является одним из приоритетных вопросов", - сказал Песков журналистам.
