Взаимодействие с Россией остается приоритетом для Венесуэлы, заявил Песков

Взаимодействие с Россией для Венесуэлы остается приоритетным вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Взаимодействие с Россией для Венесуэлы остается приоритетным вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И для Венесуэлы также, судя по тому, что нам говорят из Каракаса, для Венесуэлы также продолжение развития взаимовыгодных отношений с Россией является одним из приоритетных вопросов", - сказал Песков журналистам.

Новости

россия, венесуэла, рф, дмитрий песков, в мире