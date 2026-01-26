https://1prime.ru/20260126/peskov-866903319.html
В Кремле заявили о важности формулы Анкориджа для России
В Кремле заявили о важности формулы Анкориджа для России - 26.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле заявили о важности формулы Анкориджа для России
Части "формулы Анкориджа" имеют принципиальное значение для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T11:06+0300
2026-01-26T11:06+0300
2026-01-26T11:06+0300
россия
в мире
анкоридж
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Части "формулы Анкориджа" имеют принципиальное значение для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью "формулы Анкориджа", он, конечно, имеет для российской страны принципиальную значимость. И наши переговорщики эти наши интересы продолжают представлять", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20260126/ukraina-866898618.html
анкоридж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9b686d2b0ce6053ea5b097273ac55475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, анкоридж, дмитрий песков
РОССИЯ, В мире, Анкоридж, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о важности формулы Анкориджа для России
Песков: некоторые части формулы Анкориджа принципиально значимы для России