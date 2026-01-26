https://1prime.ru/20260126/peskov-866903319.html

В Кремле заявили о важности формулы Анкориджа для России

Части "формулы Анкориджа" имеют принципиальное значение для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 26.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Части "формулы Анкориджа" имеют принципиальное значение для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью "формулы Анкориджа", он, конечно, имеет для российской страны принципиальную значимость. И наши переговорщики эти наши интересы продолжают представлять", - сказал Песков журналистам.

