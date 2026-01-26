Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали возможный удар США по Ирану
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Возможный удар по Ирану означал бы серьезную дестабилизацию в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это (возможный военный удар - ред.) означало бы, безусловно, очередной шаг, который мог серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе. Вы знаете, что Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности. И, конечно, мы в данном случае хотели бы ожидать все-таки от всех заинтересованных сторон сдержанности и, конечно, ориентированности на исключительно мирные переговоры", - сказал Песков журналистам. Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Возможный удар по Ирану означал бы серьезную дестабилизацию в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это (возможный военный удар - ред.) означало бы, безусловно, очередной шаг, который мог серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе. Вы знаете, что Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности. И, конечно, мы в данном случае хотели бы ожидать все-таки от всех заинтересованных сторон сдержанности и, конечно, ориентированности на исключительно мирные переговоры", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
Нетаньяху призывал Трампа не атаковать Иран, пишет Axios
18 января, 21:51
 
