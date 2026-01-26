https://1prime.ru/20260126/peskov-866915381.html
США пока не ответили на идею передать миллиард долларов Совету мира
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Кремль пока не слышал публичной реакции США на предложение России передать 1 миллиард долларов из замороженных активов в "Совет мира", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. "Пока мы никакой публичной реакции на этот счет не слышали", - сказал Песков журналистам.
