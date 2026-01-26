Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США пока не ответили на идею передать миллиард долларов Совету мира - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/peskov-866915381.html
США пока не ответили на идею передать миллиард долларов Совету мира
США пока не ответили на идею передать миллиард долларов Совету мира - 26.01.2026, ПРАЙМ
США пока не ответили на идею передать миллиард долларов Совету мира
Кремль пока не слышал публичной реакции США на предложение России передать 1 миллиард долларов из замороженных активов в "Совет мира", заявил пресс-секретарь... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T15:36+0300
2026-01-26T17:24+0300
россия
финансы
сша
рф
газа
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Кремль пока не слышал публичной реакции США на предложение России передать 1 миллиард долларов из замороженных активов в "Совет мира", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. "Пока мы никакой публичной реакции на этот счет не слышали", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20260125/tsb--866883265.html
сша
рф
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c26b6ec59575cd0545128aa4352612f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, сша, рф, газа, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
РОССИЯ, Финансы, США, РФ, Газа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
15:36 26.01.2026 (обновлено: 17:24 26.01.2026)
 
США пока не ответили на идею передать миллиард долларов Совету мира

Кремль не получил публичного ответа США на идею передать $1 млрд в Совет мира

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Доллары. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Кремль пока не слышал публичной реакции США на предложение России передать 1 миллиард долларов из замороженных активов в "Совет мира", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины.
"Пока мы никакой публичной реакции на этот счет не слышали", - сказал Песков журналистам.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Набиуллина внимательно слушала заявления Путина о взносе в Совет мира
Вчера, 16:43
 
РОССИЯФинансыСШАРФГазаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала