https://1prime.ru/20260126/peterburg-866925733.html
Беглов доложил Путину о ходе реализации проекта строительства ВСМ
Беглов доложил Путину о ходе реализации проекта строительства ВСМ - 26.01.2026, ПРАЙМ
Беглов доложил Путину о ходе реализации проекта строительства ВСМ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T23:57+0300
2026-01-26T23:57+0300
2026-01-26T23:57+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
александр беглов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862217520_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_c11bf5f8b27e53939fd2fe4b4348d517.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Северной столице. Президент России провел рабочую встречу с Бегловым в понедельник. "По высокоскоростной магистрали Москва-Петербург работы идут. Самое важное, что мы занимаемся переключением электричек. Всегда есть инженерные сложности. Но в принципе совместно с правительством работаем. Здесь вопросов никаких нет", - сказал Беглов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
https://1prime.ru/20260112/rzhd-866402027.html
санкт-петербург
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862217520_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_aaccf86f49259437423109ced9d1ff1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, москва, александр беглов, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Александр Беглов, Владимир Путин
Беглов доложил Путину о ходе реализации проекта строительства ВСМ
Беглов: по высокоскоростной магистрали Москва-Петербург работы идут