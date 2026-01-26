Биржевая стоимость платины побила рекорд

https://1prime.ru/20260126/platina-866909322.html
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины ускорила темпы роста в понедельник днем, котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в 2 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 13.45 мск цена апрельского фьючерса на платину подскакивает на 6% к предыдущему закрытию, до 2 905,8 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее значение достигало исторически рекордного уровня в 2 906,1 доллара.
рынок, торги
