Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая стоимость платины побила рекорд - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/platina-866909322.html
Биржевая стоимость платины побила рекорд
Биржевая стоимость платины побила рекорд - 26.01.2026, ПРАЙМ
Биржевая стоимость платины побила рекорд
Биржевая стоимость платины ускорила темпы роста в понедельник днем, котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в 2 900 долларов за... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T14:11+0300
2026-01-26T14:11+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865712267_0:125:3001:1813_1920x0_80_0_0_9ea9c41d892c8582784944ae267401f6.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины ускорила темпы роста в понедельник днем, котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в 2 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 13.45 мск цена апрельского фьючерса на платину подскакивает на 6% к предыдущему закрытию, до 2 905,8 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее значение достигало исторически рекордного уровня в 2 906,1 доллара.
https://1prime.ru/20260126/metally-866908141.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865712267_208:0:2791:1937_1920x0_80_0_0_6af6fa08093939a259c02be68fdd6ef6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги
Рынок, Торги
14:11 26.01.2026
 
Биржевая стоимость платины побила рекорд

Биржевая стоимость платины впервые в истории преодолела отметку в $2900

© РИА Новости . Виталий Безруких | Перейти в медиабанкПлатина, слиток
Платина, слиток - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Платина, слиток. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Безруких
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины ускорила темпы роста в понедельник днем, котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в 2 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.45 мск цена апрельского фьючерса на платину подскакивает на 6% к предыдущему закрытию, до 2 905,8 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее значение достигало исторически рекордного уровня в 2 906,1 доллара.
Металлообработка - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Аналитик рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире
13:52
 
РынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала