Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Есть месяц". СМИ рассказали о предупреждении Пугачевой - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/pugacheva-866912251.html
"Есть месяц". СМИ рассказали о предупреждении Пугачевой
"Есть месяц". СМИ рассказали о предупреждении Пугачевой - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Есть месяц". СМИ рассказали о предупреждении Пугачевой
Росприроднадзор потребовал от Аллы Пугачевой демонтировать пирс у её поместья на берегу реки Истры в Солнечногорске из-за выявленных нарушений, сообщает Mash. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T16:20+0300
2026-01-26T16:20+0300
алла пугачева
росприроднадзор
ростехнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863751484_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_13bc3d6f6dfc3deeddfed8496b0d360e.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Росприроднадзор потребовал от Аллы Пугачевой демонтировать пирс у её поместья на берегу реки Истры в Солнечногорске из-за выявленных нарушений, сообщает Mash. "Ведомство проверило пристань на Истринском водохранилище и выяснило: пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не стоит на учете в Ростехнадзоре, не аккредитован для швартовки и мешает проведению торгов по акватории. На демонтаж у Аллы Борисовны есть месяц", — говорится в публикации.Указано, что если певица не выполнит эти требования, ей могут быть выписаны штрафы за незаконное использование водоема, на котором установлен причал. В случае судебного разбирательства сооружение могут снести принудительно. "Отдельно Росприроднадзор проведет расчет экологического ущерба. Если экспертиза покажет загрязнение воды или гибель рыбы, сумма штрафа может составить несколько миллионов рублей", — подчеркивается в материале.Согласно данным Московско-Окского бассейнового водного управления, 14 января Кировский районный суд в Саратове отклонил иск адвоката Глеба Рыськова, который стремился признать незаконность причала Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище. Рыськов пытался приобрести право пользования водой на участке водохранилища, однако ему не удалось инициировать проведение аукциона, так как это невозможно из-за существования причала Пугачевой на части акватории.
https://1prime.ru/20260120/dolina-866692596.html
https://1prime.ru/20260120/bezrukov-866693899.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863751484_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_c860d3140963d8d4885d0f78dab9df17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алла пугачева, росприроднадзор, ростехнадзор
Алла Пугачева, Росприроднадзор, Ростехнадзор
16:20 26.01.2026
 
"Есть месяц". СМИ рассказали о предупреждении Пугачевой

Mash: Пугачевой должна в течение месяца снести свой личный пирс в Солнечногорске

© РИА Новости . Вадим Жернов | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Певица Алла Пугачева . Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Росприроднадзор потребовал от Аллы Пугачевой демонтировать пирс у её поместья на берегу реки Истры в Солнечногорске из-за выявленных нарушений, сообщает Mash.
"Ведомство проверило пристань на Истринском водохранилище и выяснило: пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не стоит на учете в Ростехнадзоре, не аккредитован для швартовки и мешает проведению торгов по акватории. На демонтаж у Аллы Борисовны есть месяц", — говорится в публикации.
Указано, что если певица не выполнит эти требования, ей могут быть выписаны штрафы за незаконное использование водоема, на котором установлен причал. В случае судебного разбирательства сооружение могут снести принудительно.
Церемония вручения премии Золотой Граммофон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с очередной проблемой
20 января, 10:10
"Отдельно Росприроднадзор проведет расчет экологического ущерба. Если экспертиза покажет загрязнение воды или гибель рыбы, сумма штрафа может составить несколько миллионов рублей", — подчеркивается в материале.
Согласно данным Московско-Окского бассейнового водного управления, 14 января Кировский районный суд в Саратове отклонил иск адвоката Глеба Рыськова, который стремился признать незаконность причала Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище.
Рыськов пытался приобрести право пользования водой на участке водохранилища, однако ему не удалось инициировать проведение аукциона, так как это невозможно из-за существования причала Пугачевой на части акватории.
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Суд взыскал с предпринимательницы 200 тысяч рублей в пользу Безрукова
20 января, 10:58
 
Алла ПугачеваРосприроднадзорРостехнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала