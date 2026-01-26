"Есть месяц". СМИ рассказали о предупреждении Пугачевой

https://1prime.ru/20260126/pugacheva-866912251.html

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Росприроднадзор потребовал от Аллы Пугачевой демонтировать пирс у её поместья на берегу реки Истры в Солнечногорске из-за выявленных нарушений, сообщает Mash. "Ведомство проверило пристань на Истринском водохранилище и выяснило: пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не стоит на учете в Ростехнадзоре, не аккредитован для швартовки и мешает проведению торгов по акватории. На демонтаж у Аллы Борисовны есть месяц", — говорится в публикации.Указано, что если певица не выполнит эти требования, ей могут быть выписаны штрафы за незаконное использование водоема, на котором установлен причал. В случае судебного разбирательства сооружение могут снести принудительно. "Отдельно Росприроднадзор проведет расчет экологического ущерба. Если экспертиза покажет загрязнение воды или гибель рыбы, сумма штрафа может составить несколько миллионов рублей", — подчеркивается в материале.Согласно данным Московско-Окского бассейнового водного управления, 14 января Кировский районный суд в Саратове отклонил иск адвоката Глеба Рыськова, который стремился признать незаконность причала Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище. Рыськов пытался приобрести право пользования водой на участке водохранилища, однако ему не удалось инициировать проведение аукциона, так как это невозможно из-за существования причала Пугачевой на части акватории.

