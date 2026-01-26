Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с верховным правителем Малайзии в Эрмитаже
Президент России Владимир Путин встретил верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Эрмитаже, передает корреспондент РИА Новости. | 26.01.2026, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Эрмитаже, передает корреспондент РИА Новости. Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. Путин встретил султана в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, лидеры пожали руки и поприветствовали друг друга. Предыдущая встреча лидеров проходила в августе 2025 года в Кремле, когда султан находился в России с государственным визитом. Государственный Эрмитаж – один из крупнейших универсальных музеев мира, является важнейшим научным и просветительским центром. Он хранит более 3 миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и России. Это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы.
15:10 26.01.2026
 
Путин встретился с верховным правителем Малайзии в Эрмитаже

Путин встретился с правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Эрмитаже

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Эрмитаже, передает корреспондент РИА Новости.
Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. Путин встретил султана в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, лидеры пожали руки и поприветствовали друг друга.
Предыдущая встреча лидеров проходила в августе 2025 года в Кремле, когда султан находился в России с государственным визитом.
Государственный Эрмитаж – один из крупнейших универсальных музеев мира, является важнейшим научным и просветительским центром. Он хранит более 3 миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и России. Это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы.
