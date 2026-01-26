https://1prime.ru/20260126/putin-866910692.html

Путин встретился с верховным правителем Малайзии в Эрмитаже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Эрмитаже, передает корреспондент РИА Новости. Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. Путин встретил султана в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, лидеры пожали руки и поприветствовали друг друга. Предыдущая встреча лидеров проходила в августе 2025 года в Кремле, когда султан находился в России с государственным визитом. Государственный Эрмитаж – один из крупнейших универсальных музеев мира, является важнейшим научным и просветительским центром. Он хранит более 3 миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и России. Это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы.

