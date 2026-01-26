"Радиостанция Судного дня" передала новый сигнал

https://1prime.ru/20260126/radio-866914493.html
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Сигнал "Трейдер" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Соответствующее сообщение зафиксировали в понедельник в 15.49 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Сигнал "Трейдер" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в понедельник в 15.49 мск, сообщает Telegram-канал
"УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
