МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Сигнал "Трейдер" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Соответствующее сообщение зафиксировали в понедельник в 15.49 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
16:56 26.01.2026
 
"Радиостанция Судного дня" передала новый сигнал

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал сигнал "Трейдер"

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Сигнал "Трейдер" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в понедельник в 15.49 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
