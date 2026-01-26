Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые распутные страны мира - 26.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260126/reyting-866915697.html
Названы самые распутные страны мира
Названы самые распутные страны мира - 26.01.2026, ПРАЙМ
Названы самые распутные страны мира
Австралия, Бразилия и Греция заняли первые места в рейтинге стран с самой высокой сексуальной активностью, следует из данных отчета World Population Review. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T17:32+0300
2026-01-26T17:32+0300
австралия
бразилия
греция
https://cdnn.1prime.ru/img/78061/88/780618887_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_4776fcf778d0d20814f74e14823e8261.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Австралия, Бразилия и Греция заняли первые места в рейтинге стран с самой высокой сексуальной активностью, следует из данных отчета World Population Review. Рейтинг формировался на основе так называемого международного индекса сексуальной распущенности, который учитывает показатели 45 стран. В расчетах использовались данные о среднем количестве сексуальных партнеров, среднем возрасте начала половой жизни, легальности проституции, общественном отношении к добрачным сексуальным отношениям и уровне распространенности инфекций, передающихся половым путем. Австралия получила самые высокие оценки: в среднем у жителей этой страны 13,3 партнера, а первый половой акт происходит в возрасте 17,9 лет. За ней следует Бразилия на втором месте, и на третьем — Греция. В топ-10 также вошли такие страны, как Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и Южно-Африканская Республика. Россия заняла 32-е место в списке. Среднее количество партнеров составляет девять человек, а возраст первой половой связи — 18,7 лет.
австралия
бразилия
греция
австралия, бразилия, греция
АВСТРАЛИЯ, БРАЗИЛИЯ, ГРЕЦИЯ
17:32 26.01.2026
 
Названы самые распутные страны мира

Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг самых распутных стран мира

© fotolia.com / Christopher HoweyАвстралия
Австралия - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Австралия. Архивное фото
© fotolia.com / Christopher Howey
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Австралия, Бразилия и Греция заняли первые места в рейтинге стран с самой высокой сексуальной активностью, следует из данных отчета World Population Review.
Рейтинг формировался на основе так называемого международного индекса сексуальной распущенности, который учитывает показатели 45 стран. В расчетах использовались данные о среднем количестве сексуальных партнеров, среднем возрасте начала половой жизни, легальности проституции, общественном отношении к добрачным сексуальным отношениям и уровне распространенности инфекций, передающихся половым путем.
Австралия получила самые высокие оценки: в среднем у жителей этой страны 13,3 партнера, а первый половой акт происходит в возрасте 17,9 лет. За ней следует Бразилия на втором месте, и на третьем — Греция.
В топ-10 также вошли такие страны, как Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и Южно-Африканская Республика.
Россия заняла 32-е место в списке. Среднее количество партнеров составляет девять человек, а возраст первой половой связи — 18,7 лет.
АВСТРАЛИЯБРАЗИЛИЯГРЕЦИЯ
 
 
