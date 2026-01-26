https://1prime.ru/20260126/reyting-866915697.html

Названы самые распутные страны мира

Названы самые распутные страны мира - 26.01.2026, ПРАЙМ

Названы самые распутные страны мира

Австралия, Бразилия и Греция заняли первые места в рейтинге стран с самой высокой сексуальной активностью, следует из данных отчета World Population Review. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T17:32+0300

2026-01-26T17:32+0300

2026-01-26T17:32+0300

австралия

бразилия

греция

https://cdnn.1prime.ru/img/78061/88/780618887_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_4776fcf778d0d20814f74e14823e8261.jpg

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Австралия, Бразилия и Греция заняли первые места в рейтинге стран с самой высокой сексуальной активностью, следует из данных отчета World Population Review. Рейтинг формировался на основе так называемого международного индекса сексуальной распущенности, который учитывает показатели 45 стран. В расчетах использовались данные о среднем количестве сексуальных партнеров, среднем возрасте начала половой жизни, легальности проституции, общественном отношении к добрачным сексуальным отношениям и уровне распространенности инфекций, передающихся половым путем. Австралия получила самые высокие оценки: в среднем у жителей этой страны 13,3 партнера, а первый половой акт происходит в возрасте 17,9 лет. За ней следует Бразилия на втором месте, и на третьем — Греция. В топ-10 также вошли такие страны, как Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и Южно-Африканская Республика. Россия заняла 32-е место в списке. Среднее количество партнеров составляет девять человек, а возраст первой половой связи — 18,7 лет.

https://1prime.ru/20260125/sberavto-866878641.html

https://1prime.ru/20260120/fts-866703130.html

австралия

бразилия

греция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

австралия, бразилия, греция