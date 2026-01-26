https://1prime.ru/20260126/rossija-866895142.html
В России заблокировали более 200 сайтов, распространяющих информацию о БАД
2026-01-26T00:18+0300
2026-01-26T00:18+0300
2026-01-26T00:18+0300
технологии
бизнес
общество
роспотребнадзор
роскомнадзор
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Свыше 200 интернет-ресурсов, распространяющих информацию о запрещенных БАД, заблокировано в России, сообщил Роспотребнадзор.
Ведомство при взаимодействии с Роскомнадзором ведет работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России.
"В настоящее время по результатам решений, подготовленных Роспотребнадзором, ограничен доступ к более чем 200 интернет-ресурсам, распространявшим такую информацию. Основанием для принятия соответствующих решений является приказ Роспотребнадзора от 1 ноября 2025 года №768", - рассказали в пресс-службе.
Роспотребнадзор отметил, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках, нужно проверять наличие регистрационных документов, а при сомнениях в качестве или происхождении товара обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555-49-43.
