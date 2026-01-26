https://1prime.ru/20260126/rossijane-866896453.html

Россияне стали чаще бронировать отели в Китае

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Бронирования россиянами отелей и апартаментов в Китае на весну выросли в три раза по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе "Островок". По оценке агрегатора, спрос на зарубежные направления в марте-апреле этого года на 63% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Самый динамичный рост - более чем в три раза - показывает Китай", - отметили в компании. По мнению главы Ассоциации турагрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, Китай будет лидером роста зарубежных бронирований на протяжении всего безвизового периода (до 14 сентября 2026 года). "Весной погода в центральной и северной части Китая становится более комфортной для прогулок и осмотра достопримечательностей, цветут сады, в том числе в Поднебесной можно полюбоваться цветением сакуры", - пояснил Брагин. Он добавил, что российские самостоятельные путешественники выбирают в Китае большие города. "Их привлекают современная урбанистика, восточный колорит, известные культурно-исторические объекты. Также туристы совмещают поездки в Пекин или Шанхай с Гонконгом, где можно отправиться на шопинг, или с пляжным Хайнанем", - заключил он. Как указали в "Островке", в топ-10 стран-лидеров по популярности весной 2026 года также входят Таиланд, Белоруссия, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Италия, Япония, Франция и Вьетнам.

