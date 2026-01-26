https://1prime.ru/20260126/rossijane-866896453.html
Россияне стали чаще бронировать отели в Китае
Россияне стали чаще бронировать отели в Китае - 26.01.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще бронировать отели в Китае
Бронирования россиянами отелей и апартаментов в Китае на весну выросли в три раза по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе "Островок". | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T02:36+0300
2026-01-26T02:36+0300
2026-01-26T02:36+0300
бизнес
туризм
россия
китай
пекин
шанхай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866896453.jpg?1769384216
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Бронирования россиянами отелей и апартаментов в Китае на весну выросли в три раза по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе "Островок".
По оценке агрегатора, спрос на зарубежные направления в марте-апреле этого года на 63% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Самый динамичный рост - более чем в три раза - показывает Китай", - отметили в компании.
По мнению главы Ассоциации турагрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, Китай будет лидером роста зарубежных бронирований на протяжении всего безвизового периода (до 14 сентября 2026 года).
"Весной погода в центральной и северной части Китая становится более комфортной для прогулок и осмотра достопримечательностей, цветут сады, в том числе в Поднебесной можно полюбоваться цветением сакуры", - пояснил Брагин.
Он добавил, что российские самостоятельные путешественники выбирают в Китае большие города. "Их привлекают современная урбанистика, восточный колорит, известные культурно-исторические объекты. Также туристы совмещают поездки в Пекин или Шанхай с Гонконгом, где можно отправиться на шопинг, или с пляжным Хайнанем", - заключил он.
Как указали в "Островке", в топ-10 стран-лидеров по популярности весной 2026 года также входят Таиланд, Белоруссия, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Италия, Япония, Франция и Вьетнам.
китай
пекин
шанхай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, китай, пекин, шанхай
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Шанхай
Россияне стали чаще бронировать отели в Китае
"Островок": бронирования отелей и апартаментов в Китае на весну выросли в три раза
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Бронирования россиянами отелей и апартаментов в Китае на весну выросли в три раза по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе "Островок".
По оценке агрегатора, спрос на зарубежные направления в марте-апреле этого года на 63% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Самый динамичный рост - более чем в три раза - показывает Китай", - отметили в компании.
По мнению главы Ассоциации турагрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, Китай будет лидером роста зарубежных бронирований на протяжении всего безвизового периода (до 14 сентября 2026 года).
"Весной погода в центральной и северной части Китая становится более комфортной для прогулок и осмотра достопримечательностей, цветут сады, в том числе в Поднебесной можно полюбоваться цветением сакуры", - пояснил Брагин.
Он добавил, что российские самостоятельные путешественники выбирают в Китае большие города. "Их привлекают современная урбанистика, восточный колорит, известные культурно-исторические объекты. Также туристы совмещают поездки в Пекин или Шанхай с Гонконгом, где можно отправиться на шопинг, или с пляжным Хайнанем", - заключил он.
Как указали в "Островке", в топ-10 стран-лидеров по популярности весной 2026 года также входят Таиланд, Белоруссия, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Италия, Япония, Франция и Вьетнам.