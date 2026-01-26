Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не имеет равных". СМИ рассказали, чем Россия напугала Запад - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866912503.html
"Не имеет равных". СМИ рассказали, чем Россия напугала Запад
"Не имеет равных". СМИ рассказали, чем Россия напугала Запад - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Не имеет равных". СМИ рассказали, чем Россия напугала Запад
Российские крылатые ракеты X-22 , которые были созданы еще в советский период, до сих пор остаются уникальными в своем классе, сообщает Military Watch Magazine. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T16:28+0300
2026-01-26T16:28+0300
россия
украина
всу
крым
новороссийск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские крылатые ракеты X-22 , которые были созданы еще в советский период, до сих пор остаются уникальными в своем классе, сообщает Military Watch Magazine. "Ракета Х-22 впервые поступила на вооружение в 1962 году, но по летным характеристикам до сих пор не имеет себе равных в мире", — говорится в материале. Статья отмечает, что эти ракеты были специально разработаны для нанесения ударов по системам противовоздушной обороны, защищающим авианосные ударные соединения противников. Кроме того, издание цитирует бывшего представителя командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, который ранее заявлял, что украинские системы противовоздушной обороны не способны эффективно противостоять ракетам X-22. В среду координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что штаб ВСУ, ответственный за стратегическое морское планирование и координацию атак на российские корабли у берегов Крыма и Новороссийска, был уничтожен ракетой X-22 в районе Николаева. При этом погибли иностранные военные, включая британцев, "присутствие которых на объекте ранее неоднократно фиксировалось".
https://1prime.ru/20260126/udar-866897549.html
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866874022.html
украина
крым
новороссийск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_329f8ed26123da9ac5a0b932732dae38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу, крым, новороссийск
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, КРЫМ, НОВОРОССИЙСК
16:28 26.01.2026
 
"Не имеет равных". СМИ рассказали, чем Россия напугала Запад

MWM: советские ракеты Х-22 до сих пор не имеют аналогов в мире

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские крылатые ракеты X-22 , которые были созданы еще в советский период, до сих пор остаются уникальными в своем классе, сообщает Military Watch Magazine.
"Ракета Х-22 впервые поступила на вооружение в 1962 году, но по летным характеристикам до сих пор не имеет себе равных в мире", — говорится в материале.
Статья отмечает, что эти ракеты были специально разработаны для нанесения ударов по системам противовоздушной обороны, защищающим авианосные ударные соединения противников.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Россия нанесла критический удар по украинской обороне, пишут СМИ
05:59
Кроме того, издание цитирует бывшего представителя командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, который ранее заявлял, что украинские системы противовоздушной обороны не способны эффективно противостоять ракетам X-22.
В среду координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что штаб ВСУ, ответственный за стратегическое морское планирование и координацию атак на российские корабли у берегов Крыма и Новороссийска, был уничтожен ракетой X-22 в районе Николаева. При этом погибли иностранные военные, включая британцев, "присутствие которых на объекте ранее неоднократно фиксировалось".
#Военные корабли США и Турции в Черном море - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Решили направить на айсберг". На Западе рассказали о мерах против России
Вчера, 05:41
 
РОССИЯУКРАИНАВСУКРЫМНОВОРОССИЙСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала