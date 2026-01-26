https://1prime.ru/20260126/rossiya-866912503.html
"Не имеет равных". СМИ рассказали, чем Россия напугала Запад
Российские крылатые ракеты X-22 , которые были созданы еще в советский период, до сих пор остаются уникальными в своем классе, сообщает Military Watch Magazine. | 26.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские крылатые ракеты X-22 , которые были созданы еще в советский период, до сих пор остаются уникальными в своем классе, сообщает Military Watch Magazine. "Ракета Х-22 впервые поступила на вооружение в 1962 году, но по летным характеристикам до сих пор не имеет себе равных в мире", — говорится в материале. Статья отмечает, что эти ракеты были специально разработаны для нанесения ударов по системам противовоздушной обороны, защищающим авианосные ударные соединения противников. Кроме того, издание цитирует бывшего представителя командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, который ранее заявлял, что украинские системы противовоздушной обороны не способны эффективно противостоять ракетам X-22. В среду координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что штаб ВСУ, ответственный за стратегическое морское планирование и координацию атак на российские корабли у берегов Крыма и Новороссийска, был уничтожен ракетой X-22 в районе Николаева. При этом погибли иностранные военные, включая британцев, "присутствие которых на объекте ранее неоднократно фиксировалось".
