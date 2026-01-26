https://1prime.ru/20260126/rossiya-866916564.html

Сроки заливки бетона в фундамент АЭС в Узбекистане остаются в силе

2026-01-26T18:15+0300

ТАШКЕНТ, 26 янв - ПРАЙМ. Сроки заливки бетона в фундамент строящейся АЭС в Узбекистане в марте остаются в силе, сообщает в понедельник пресс-служба агентства по атомной энергии республики (Узатом). Ранее сообщалось, что проект госпрограммы в Узбекистане на текущий год предусматривает перенос сроков заливки первого бетона в фундамент АЭС с марта на декабрь 2026 года. "Хотим особо отметить: ранее объявленные ориентиры остаются в силе, и о каком-либо переносе сроков речи не идёт", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Узатома. Указанная в проекте госпрограммы дата отражает консервативный сценарий, предусматривающий завершение всех многочисленных обязательных этапов подготовки и лицензирования именно к этому сроку, добавили в пресс-службе. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.

