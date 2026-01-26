https://1prime.ru/20260126/rossiya-866919329.html
В Петербурге за пять лет открыли семь станций метро, заявил Беглов
В Петербурге за пять лет открыли семь станций метро, заявил Беглов - 26.01.2026, ПРАЙМ
В Петербурге за пять лет открыли семь станций метро, заявил Беглов
Семь новых станций метрополитена открыли в Санкт-Петербурге за последние пять лет, сообщил губернатор города Александр Беглов. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T19:23+0300
2026-01-26T19:23+0300
2026-01-26T19:23+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84081/20/840812097_0:9:3119:1763_1920x0_80_0_0_71b033dcf599a45bdbdc2db4d469b29f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Семь новых станций метрополитена открыли в Санкт-Петербурге за последние пять лет, сообщил губернатор города Александр Беглов. Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Бегловым. "Я хочу сказать, что за пять лет мы построили семь станций", - рассказал губернатор Петербурга главе государства. В числе последних введенных станций Беглов назвал "Путиловскую" и "Юго-Западную". Он добавил, что строительство метро в Петербурге является непростой задачей, поскольку станции закладываются на больших глубинах.
https://1prime.ru/20260121/peterburg-866771075.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84081/20/840812097_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_c714748e0b762755a36edb39fd0cccfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов, Владимир Путин
В Петербурге за пять лет открыли семь станций метро, заявил Беглов
Беглов: в Петербурге за пять лет построили семь новых станций метро