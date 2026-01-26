Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге за пять лет открыли семь станций метро, заявил Беглов - 26.01.2026
В Петербурге за пять лет открыли семь станций метро, заявил Беглов
В Петербурге за пять лет открыли семь станций метро, заявил Беглов - 26.01.2026, ПРАЙМ
В Петербурге за пять лет открыли семь станций метро, заявил Беглов
Семь новых станций метрополитена открыли в Санкт-Петербурге за последние пять лет, сообщил губернатор города Александр Беглов. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T19:23+0300
2026-01-26T19:23+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84081/20/840812097_0:9:3119:1763_1920x0_80_0_0_71b033dcf599a45bdbdc2db4d469b29f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Семь новых станций метрополитена открыли в Санкт-Петербурге за последние пять лет, сообщил губернатор города Александр Беглов. Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Бегловым. "Я хочу сказать, что за пять лет мы построили семь станций", - рассказал губернатор Петербурга главе государства. В числе последних введенных станций Беглов назвал "Путиловскую" и "Юго-Западную". Он добавил, что строительство метро в Петербурге является непростой задачей, поскольку станции закладываются на больших глубинах.
санкт-петербург
бизнес, россия, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов, Владимир Путин
19:23 26.01.2026
 
В Петербурге за пять лет открыли семь станций метро, заявил Беглов

Беглов: в Петербурге за пять лет построили семь новых станций метро

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Семь новых станций метрополитена открыли в Санкт-Петербурге за последние пять лет, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Бегловым.
"Я хочу сказать, что за пять лет мы построили семь станций", - рассказал губернатор Петербурга главе государства.
В числе последних введенных станций Беглов назвал "Путиловскую" и "Юго-Западную". Он добавил, что строительство метро в Петербурге является непростой задачей, поскольку станции закладываются на больших глубинах.
Запуск поездов Балтиец в метро Санкт-Петербурга - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В Ленинградской области рассматривают строительство станции метро в Янино
21 января, 22:33
 
Бизнес РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Александр Беглов Владимир Путин
 
 
