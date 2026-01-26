https://1prime.ru/20260126/rossiya-866919329.html

В Петербурге за пять лет открыли семь станций метро, заявил Беглов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Семь новых станций метрополитена открыли в Санкт-Петербурге за последние пять лет, сообщил губернатор города Александр Беглов. Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Бегловым. "Я хочу сказать, что за пять лет мы построили семь станций", - рассказал губернатор Петербурга главе государства. В числе последних введенных станций Беглов назвал "Путиловскую" и "Юго-Западную". Он добавил, что строительство метро в Петербурге является непростой задачей, поскольку станции закладываются на больших глубинах.

