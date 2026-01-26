https://1prime.ru/20260126/rossiya-866919987.html
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга - 26.01.2026, ПРАЙМ
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга
Программа "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга" реализуется в Северной столице, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T19:50+0300
2026-01-26T19:50+0300
2026-01-26T19:50+0300
россия
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84081/20/840812097_0:9:3119:1763_1920x0_80_0_0_71b033dcf599a45bdbdc2db4d469b29f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Программа "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга" реализуется в Северной столице, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов. "Хотел бы отметить, что соответствии с вашим поручением на базе Национальных проектов мы разработали десять приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года… И уровень достижения как региональных программ, так и национальных проектов составил 100%. То есть полностью в 2025 году мы выполнили", - сказал Беглов. Программа "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга" охватывает ключевые сферы: экономику, социальную сферу, инфраструктуру и экологию.
https://1prime.ru/20251226/rossiya-865958997.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84081/20/840812097_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_c714748e0b762755a36edb39fd0cccfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов, Владимир Путин
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга
Беглов: в городе реализуется программа "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга"