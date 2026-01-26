https://1prime.ru/20260126/rossiya-866919987.html

Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Программа "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга" реализуется в Северной столице, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов. "Хотел бы отметить, что соответствии с вашим поручением на базе Национальных проектов мы разработали десять приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года… И уровень достижения как региональных программ, так и национальных проектов составил 100%. То есть полностью в 2025 году мы выполнили", - сказал Беглов. Программа "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга" охватывает ключевые сферы: экономику, социальную сферу, инфраструктуру и экологию.

