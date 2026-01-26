https://1prime.ru/20260126/rostekh-866915860.html
Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановили
МОСКВА, янв - ПРАЙМ. Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Работоспособность системы восстановлена", - сказали в госкорпорации.
