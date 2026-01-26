Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.01.2026 Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановили
Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановили
Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановили - 26.01.2026, ПРАЙМ
Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановили
Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". | 26.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, янв - ПРАЙМ. Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Работоспособность системы восстановлена", - сказали в госкорпорации.
2026
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_3446cc1ba1c89e39b67648781810edc7.jpg
бизнес, ростех
Бизнес, Ростех
17:55 26.01.2026
 
Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановили

Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановили после сбоя

© РИА Новости . Михаил Фомичев Работа за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
МОСКВА, янв - ПРАЙМ. Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
"Работоспособность системы восстановлена", - сказали в госкорпорации.
Бизнес Ростех
 
 
Заголовок открываемого материала