Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский страховой рынок растет в шесть раз быстрее мирового - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/rynok-866897123.html
Российский страховой рынок растет в шесть раз быстрее мирового
Российский страховой рынок растет в шесть раз быстрее мирового - 26.01.2026, ПРАЙМ
Российский страховой рынок растет в шесть раз быстрее мирового
Российский страховой рынок по объему активов и обязательств растет примерно в шесть раз быстрее мирового, говорится в аналитическом обзоре национального... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T05:16+0300
2026-01-26T05:16+0300
бизнес
финансы
россия
нра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866897123.jpg?1769393797
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Российский страховой рынок по объему активов и обязательств растет примерно в шесть раз быстрее мирового, говорится в аналитическом обзоре национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомилось РИА Новости. "Рост страхового рынка – тенденция мировая, но российский рынок вырос значительнее. Общий объем активов страховых организаций юрисдикций, представленных в отчете IAIS, по итогам 2024 года увеличился на 3% до 42 триллионов долларов, общий объем обязательств увеличился на 4,4% до 37 триллионов долларов. При этом рост активов и обязательств российского страхового рынка составил 20,3% и 21% соответственно", - говорится в документе. Аналитики отмечают, что в последние годы протекционизм, неопределённость и геополитическая нестабильность стали определяющими факторами для развития мировой экономики. Однако страховщикам удается нивелировать риски, сохранять ликвидность и поддерживать высокую платежеспособность, благодаря диверсификации и высокому качеству своих активов. "При этом 2024 год для российской страховой индустрии характеризуется достижением более высоких финансовых показателей наряду с мировыми. Активы страховых компаний выросли на 20,3% до 6,3 триллиона рублей, страховые премии - на 62,8% до 3,7 триллиона рублей, чистая прибыль - на 43,6% до 463 миллиарда рублей. Отношение страховых премий к ВВП достигло 1,9% (+0,6 п.п. к прошлому году), а отношение активов отрасли к ВВП увеличилось до 3,2% (+0,2 п.п. г/г)", - говорится в обзоре. По мнению НРА, это доказывает устойчивость и стабильность страхового сектора России, его способность решать проблемы и ориентироваться в неопределенностях. По оценкам агентства, по итогам 2025-2026 годов рост российского страхового рынка сохранится, хоть и менее масштабными темпами. По предварительной оценке аналитиков, активы российских страховщиков по итогам 2025 года превысят 7 триллионов рублей и сохранятся примерно на том же уровне в 2026 году, страховые премии приблизятся к отметке 4 триллиона рублей к 2026 году, а рост страховых выплат по итогам 2025 года составит 7-10% - они превысят к 2 триллиона руб.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, нра
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, НРА
05:16 26.01.2026
 
Российский страховой рынок растет в шесть раз быстрее мирового

НРА: российский страховой рынок растет в шесть раз быстрее мирового

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Российский страховой рынок по объему активов и обязательств растет примерно в шесть раз быстрее мирового, говорится в аналитическом обзоре национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомилось РИА Новости.
"Рост страхового рынка – тенденция мировая, но российский рынок вырос значительнее. Общий объем активов страховых организаций юрисдикций, представленных в отчете IAIS, по итогам 2024 года увеличился на 3% до 42 триллионов долларов, общий объем обязательств увеличился на 4,4% до 37 триллионов долларов. При этом рост активов и обязательств российского страхового рынка составил 20,3% и 21% соответственно", - говорится в документе.
Аналитики отмечают, что в последние годы протекционизм, неопределённость и геополитическая нестабильность стали определяющими факторами для развития мировой экономики. Однако страховщикам удается нивелировать риски, сохранять ликвидность и поддерживать высокую платежеспособность, благодаря диверсификации и высокому качеству своих активов.
"При этом 2024 год для российской страховой индустрии характеризуется достижением более высоких финансовых показателей наряду с мировыми. Активы страховых компаний выросли на 20,3% до 6,3 триллиона рублей, страховые премии - на 62,8% до 3,7 триллиона рублей, чистая прибыль - на 43,6% до 463 миллиарда рублей. Отношение страховых премий к ВВП достигло 1,9% (+0,6 п.п. к прошлому году), а отношение активов отрасли к ВВП увеличилось до 3,2% (+0,2 п.п. г/г)", - говорится в обзоре.
По мнению НРА, это доказывает устойчивость и стабильность страхового сектора России, его способность решать проблемы и ориентироваться в неопределенностях.
По оценкам агентства, по итогам 2025-2026 годов рост российского страхового рынка сохранится, хоть и менее масштабными темпами.
По предварительной оценке аналитиков, активы российских страховщиков по итогам 2025 года превысят 7 триллионов рублей и сохранятся примерно на том же уровне в 2026 году, страховые премии приблизятся к отметке 4 триллиона рублей к 2026 году, а рост страховых выплат по итогам 2025 года составит 7-10% - они превысят к 2 триллиона руб.
 
БизнесФинансыРОССИЯНРА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала