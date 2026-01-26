https://1prime.ru/20260126/rynok-866897123.html

Российский страховой рынок растет в шесть раз быстрее мирового

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Российский страховой рынок по объему активов и обязательств растет примерно в шесть раз быстрее мирового, говорится в аналитическом обзоре национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомилось РИА Новости. "Рост страхового рынка – тенденция мировая, но российский рынок вырос значительнее. Общий объем активов страховых организаций юрисдикций, представленных в отчете IAIS, по итогам 2024 года увеличился на 3% до 42 триллионов долларов, общий объем обязательств увеличился на 4,4% до 37 триллионов долларов. При этом рост активов и обязательств российского страхового рынка составил 20,3% и 21% соответственно", - говорится в документе. Аналитики отмечают, что в последние годы протекционизм, неопределённость и геополитическая нестабильность стали определяющими факторами для развития мировой экономики. Однако страховщикам удается нивелировать риски, сохранять ликвидность и поддерживать высокую платежеспособность, благодаря диверсификации и высокому качеству своих активов. "При этом 2024 год для российской страховой индустрии характеризуется достижением более высоких финансовых показателей наряду с мировыми. Активы страховых компаний выросли на 20,3% до 6,3 триллиона рублей, страховые премии - на 62,8% до 3,7 триллиона рублей, чистая прибыль - на 43,6% до 463 миллиарда рублей. Отношение страховых премий к ВВП достигло 1,9% (+0,6 п.п. к прошлому году), а отношение активов отрасли к ВВП увеличилось до 3,2% (+0,2 п.п. г/г)", - говорится в обзоре. По мнению НРА, это доказывает устойчивость и стабильность страхового сектора России, его способность решать проблемы и ориентироваться в неопределенностях. По оценкам агентства, по итогам 2025-2026 годов рост российского страхового рынка сохранится, хоть и менее масштабными темпами. По предварительной оценке аналитиков, активы российских страховщиков по итогам 2025 года превысят 7 триллионов рублей и сохранятся примерно на том же уровне в 2026 году, страховые премии приблизятся к отметке 4 триллиона рублей к 2026 году, а рост страховых выплат по итогам 2025 года составит 7-10% - они превысят к 2 триллиона руб.

