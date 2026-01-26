https://1prime.ru/20260126/samolet-866916720.html
"Аэрофлот" принял меры по минимизации последствий сбоя Leonardo
2026-01-26T18:19+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает принимать меры по минимизации последствий из-за сбоя системы бронирования Leonardo, сообщил авиаперевозчик. "Компания продолжает предпринимать меры по минимизации последствий из-за сбоя со стороны поставщика услуг", - говорится в сообщении.
