"Аэрофлот" восстановил работу системы бронирования Leonardo

"Аэрофлот" восстановил работу системы бронирования Leonardo - 26.01.2026

"Аэрофлот" восстановил работу системы бронирования Leonardo

Регистрация багажа и пассажиров "Аэрофлота", а также оформление и возврат билетов после сбоя системы Leonardo доступны, сообщили в компании. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T18:25+0300

2026-01-26T18:25+0300

2026-01-26T18:25+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Регистрация багажа и пассажиров "Аэрофлота", а также оформление и возврат билетов после сбоя системы Leonardo доступны, сообщили в компании. "Поставщик услуг восстановил работоспособность системы бронирования Leonardo (Сирена-Тревел). На текущий момент регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг Аэрофлота во всех каналах продаж доступны", - говорится в сообщении.

