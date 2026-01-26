"Аэрофлот" восстановил работу системы бронирования Leonardo

https://1prime.ru/20260126/samolet-866916987.html
Регистрация багажа и пассажиров "Аэрофлота", а также оформление и возврат билетов после сбоя системы Leonardo доступны, сообщили в компании.
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Регистрация багажа и пассажиров "Аэрофлота", а также оформление и возврат билетов после сбоя системы Leonardo доступны, сообщили в компании. "Поставщик услуг восстановил работоспособность системы бронирования Leonardo (Сирена-Тревел). На текущий момент регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг Аэрофлота во всех каналах продаж доступны", - говорится в сообщении.
