Росавиация усилила мониторинг работы воздушного транспорта после сбоя

Росавиация усилила мониторинг работы воздушного транспорта после сбоя

2026-01-26T16:55+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта на фоне сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщили в министерстве. Ранее несколько авиакомпаний России, среди которых "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, сообщили о том, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг. "Минтранс России и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

