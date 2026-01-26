Росавиация усилила мониторинг работы воздушного транспорта после сбоя

https://1prime.ru/20260126/sboy-866914031.html
бизнес
россия
рф
росавиация
leonardo
аэрофлот
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта на фоне сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщили в министерстве. Ранее несколько авиакомпаний России, среди которых "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, сообщили о том, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг. "Минтранс России и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта", - говорится в сообщении.
