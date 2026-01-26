Цена на серебро побила рекорд

https://1prime.ru/20260126/serebro-866907230.html
Биржевая цена на серебро в понедельник впервые в истории превысила отметку в 110 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 26.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник впервые в истории превысила отметку в 110 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 12.32 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 8,61% относительно предыдущего закрытия - до 110,055 доллара за унцию.
По состоянию на 12.32 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 8,61% относительно предыдущего закрытия - до 110,055 доллара за унцию.
