Цена на серебро поднялась выше 117 долларов за унцию

Биржевая цена на серебро подскакивает более чем на 15%, показатель впервые находится выше отметки в 117 долларов, следует из данных торгов.

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро подскакивает более чем на 15%, показатель впервые находится выше отметки в 117 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 21.00 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 15,42% - до 116,963 доллара за унцию, минутами ранее показатель впервые в истории превысил уровень в 117 долларов.

