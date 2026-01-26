Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на серебро поднялась выше 117 долларов за унцию - 26.01.2026
Цена на серебро поднялась выше 117 долларов за унцию
Цена на серебро поднялась выше 117 долларов за унцию - 26.01.2026, ПРАЙМ
Цена на серебро поднялась выше 117 долларов за унцию
Биржевая цена на серебро подскакивает более чем на 15%, показатель впервые находится выше отметки в 117 долларов, следует из данных торгов. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:59+0300
2026-01-26T21:59+0300
рынок
торги
comex
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/84/842088472_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_94aed593ec9b7920d36f19c0abec7f25.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро подскакивает более чем на 15%, показатель впервые находится выше отметки в 117 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 21.00 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 15,42% - до 116,963 доллара за унцию, минутами ранее показатель впервые в истории превысил уровень в 117 долларов.
рынок, торги, comex, мировая экономика
Рынок, Торги, Comex, Мировая экономика
21:59 26.01.2026
 
Цена на серебро поднялась выше 117 долларов за унцию

Биржевая цена на серебро впервые поднялась выше отметки в 117 долларов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Гранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро подскакивает более чем на 15%, показатель впервые находится выше отметки в 117 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.00 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 15,42% - до 116,963 доллара за унцию, минутами ранее показатель впервые в истории превысил уровень в 117 долларов.
РынокТоргиComexМировая экономика
 
 
