Стоимость платины поднялась выше отметки в $2 800 за тройскую унцию

2026-01-26T07:32+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины растет более чем на 4,5% с началом новой недели, и котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в 2 800 долларов за тройскую унцию, едва не дотянув и до 2 900, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.12 мск цена апрельского фьючерса на платину подскакивает на 4,61% к предыдущему закрытию, до 2 867,8 доллара за тройскую унцию.
Максимально в ходе торгов понедельника значение достигало 2 897 долларов, что стало новым историческим рекордом.
