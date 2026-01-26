https://1prime.ru/20260126/stoimost-866899229.html

Стоимость платины поднялась выше отметки в $2 800 за тройскую унцию

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины растет более чем на 4,5% с началом новой недели, и котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в 2 800 долларов за тройскую унцию, едва не дотянув и до 2 900, следует из данных торгов. По состоянию на 7.12 мск цена апрельского фьючерса на платину подскакивает на 4,61% к предыдущему закрытию, до 2 867,8 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов понедельника значение достигало 2 897 долларов, что стало новым историческим рекордом.

