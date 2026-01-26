https://1prime.ru/20260126/strany-866895235.html
Названы страны Европы с самым доступным бензином
2026-01-26T00:27+0300
энергетика
бизнес
европа
молдавия
казахстан
росстат
МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Наибольшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты в европейских странах могут купить жители Люксембурга, наименьшее – граждане Молдавии, Россия в рейтинге по доступности бензина занимает пятнадцатое место из 32-х, свидетельствует исследование РИА Новости.
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
На мировом рынке нефти в 2025 году наблюдался преимущественно нисходящий тренд, что отразилось и на топливном рынке большинства стран Европы. За год розничные цены на бензин в большинстве государств сократились, но при этом в разных странах ситуация развивалась по-разному, что обусловлено многими факторами, и в том числе налоговыми режимами, конкурентной средой и экономической ситуацией в целом. В некоторых странах цены, несмотря на общую тенденцию, выросли.
Эксперты отмечают, что доступность бензина зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.
РОССИЯ В СЕРЕДИНЕ СПИСКА
Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты почти три тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты - одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,4 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Швеция и Ирландия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тысячи литров бензина.
Россия, как и в прошлогоднем рейтинге, заняла пятнадцатое место, между Испанией и Италией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1285 литров 95-го бензина.
Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия. Жители этой страны имеют возможность приобрести лишь 616 литров топлива, что почти в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в два раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Латвия, Словакия, Хорватия, Венгрия и Португалия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 900 литров бензина.
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 45,9 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 67,5 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом прошлого года цена бензина в нашей стране выросла на 11,3%.
Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 70 российских рублей за литр. В первую пятерку стран с самым дешевым топливом входят также Молдавия и Болгария.
Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту – 182 рубля за литр. Далее следуют Дания, Финляндия, Германия и Норвегия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 159 рублей.
Самое дешевое дизельное топливо продается в Белоруссии – 70,1 рубля за литр. Низкие цены на дизельное топливо также в России и Молдавии – 76,9 и 86,4 рубля за литр соответственно.
Самое дорогое дизельное топливо - в Финляндии – 169,3 рубля за литр. Высокая стоимость дизельного топлива также в Нидерландах, Ирландии, Норвегии и Дании (более 156 рублей за литр).
В большинстве стран цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Швеции (-14,5%), Венгрии (-11,9%) и в Эстонии (-11,6%). Рост цен произошел в шести странах. Наиболее существенный – в Казахстане (+14,6%), России (+11,3%) и в Финляндии (+7,8%).
Цены на дизельное топливо также снизились в большинстве стран. Подорожание произошло в девяти государствах из 32, участвующих в рейтинге.
ПРОГНОЗЫ
Эксперты РИА Новости полагают, что из-за наблюдаемого избытка на нефтяном рынке среднегодовая цена Brent в 2026 году будет ниже уровня 2025 года и составит около 60 долларов за баррель. В связи с этим среднегодовой уровень цен на бензин в Европе, по всей видимости, также будет ниже, чем в 2025 году, что может положительно повлиять на доступность.
При этом в России удорожание бензина, скорее всего, продолжится, но за счет накопленных запасов, а также регулирующих мер правительства ситуация на рынке будет менее напряженной, чем в 2025 году. Эксперты полагают, что рост бензиновых цен удастся удержать в рамках инфляции. При этом доходы населения по темпам могут превысить рост бензиновых цен, в связи с чем его доступность, как минимум, сохранится на уровне 2025 года.
При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало 2026 года. По Норвегии — по итогам ноября 2025 года, Казахстану — декабря 2025 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.
