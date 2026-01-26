Суд приступил к рассмотрению дела о хищениях у "Россетей"

https://1prime.ru/20260126/sud-866925039.html
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о хищениях денежных средств у юрлица, входящего в компанию "Россети", в отношении четырех фигурантов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. На скамье подсудимых находятся Алексей Лаптев, Виктор Николаев, Виталий Перебалин и Дилшад Рзаева. Согласно судебным данным, имеющимся в распоряжении РИА Новости, им вменяют крупное мошенничество и легализацию денежных средств. Мещанский суд в мае 2024 года сообщал о том, что под арест отправлены гендиректор ООО "КМ Групп" Алексей Лаптев, гендиректор ООО "Русфактор холдинг" Виктор Николаев, первый заместитель генерального директора ООО "РСК" Дилшад Рзаева и Виталий Перебалин. Тогда же в суде рассказали, что фигуранты дела создали организованную группу и разработали преступный план, "действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения", похитили денежные средства у юридического лица, входящего ПАО "Федеральная сетевая компания Россети". Обвиняемые приобретали у "гарантирующего поставщика" электрическую энергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях ее продажи другим людям. В рамках договора они были должны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электрической энергии, но соблюдали условия договора не полностью, а полученные денежные средства использовали по собственному усмотрению.
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о хищениях денежных средств у юрлица, входящего в компанию "Россети", в отношении четырех фигурантов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
На скамье подсудимых находятся Алексей Лаптев, Виктор Николаев, Виталий Перебалин и Дилшад Рзаева.
Согласно судебным данным, имеющимся в распоряжении РИА Новости, им вменяют крупное мошенничество и легализацию денежных средств.
Мещанский суд в мае 2024 года сообщал о том, что под арест отправлены гендиректор ООО "КМ Групп" Алексей Лаптев, гендиректор ООО "Русфактор холдинг" Виктор Николаев, первый заместитель генерального директора ООО "РСК" Дилшад Рзаева и Виталий Перебалин.
Тогда же в суде рассказали, что фигуранты дела создали организованную группу и разработали преступный план, "действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения", похитили денежные средства у юридического лица, входящего ПАО "Федеральная сетевая компания Россети". Обвиняемые приобретали у "гарантирующего поставщика" электрическую энергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях ее продажи другим людям. В рамках договора они были должны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электрической энергии, но соблюдали условия договора не полностью, а полученные денежные средства использовали по собственному усмотрению.
