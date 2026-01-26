https://1prime.ru/20260126/sud-866925039.html

Суд приступил к рассмотрению дела о хищениях у "Россетей"

Суд приступил к рассмотрению дела о хищениях у "Россетей" - 26.01.2026, ПРАЙМ

Суд приступил к рассмотрению дела о хищениях у "Россетей"

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о хищениях денежных средств у юрлица, входящего в компанию "Россети", в отношении четырех... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T23:18+0300

2026-01-26T23:18+0300

2026-01-26T23:18+0300

россети

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131519_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_882edc3e0c392cafe37a23e3f2b0ec84.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о хищениях денежных средств у юрлица, входящего в компанию "Россети", в отношении четырех фигурантов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. На скамье подсудимых находятся Алексей Лаптев, Виктор Николаев, Виталий Перебалин и Дилшад Рзаева. Согласно судебным данным, имеющимся в распоряжении РИА Новости, им вменяют крупное мошенничество и легализацию денежных средств. Мещанский суд в мае 2024 года сообщал о том, что под арест отправлены гендиректор ООО "КМ Групп" Алексей Лаптев, гендиректор ООО "Русфактор холдинг" Виктор Николаев, первый заместитель генерального директора ООО "РСК" Дилшад Рзаева и Виталий Перебалин. Тогда же в суде рассказали, что фигуранты дела создали организованную группу и разработали преступный план, "действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения", похитили денежные средства у юридического лица, входящего ПАО "Федеральная сетевая компания Россети". Обвиняемые приобретали у "гарантирующего поставщика" электрическую энергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях ее продажи другим людям. В рамках договора они были должны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электрической энергии, но соблюдали условия договора не полностью, а полученные денежные средства использовали по собственному усмотрению.

https://1prime.ru/20260121/elektroseti-866734970.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети