Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Дрозденко обсудили земельные сертификаты для военных - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/svo-866923164.html
Путин и Дрозденко обсудили земельные сертификаты для военных
Путин и Дрозденко обсудили земельные сертификаты для военных - 26.01.2026, ПРАЙМ
Путин и Дрозденко обсудили земельные сертификаты для военных
Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили на встрече в понедельник земельные сертификаты, которые выдаются | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:52+0300
2026-01-26T21:52+0300
россия
общество
ленинградская область
санкт-петербург
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862974190_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_00c6e4b8e8cda33cfd498a2458da4370.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили на встрече в понедельник земельные сертификаты, которые выдаются контрактникам в регионе. Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава региона рассказал, что при заключении контракта с Минобороны РФ в области предоставляется земельный сертификат, который также можно получить в виде финансовой компенсации. "Ну тем более, в Ленинградской области", - указал Путин. "Непросто, у нас с землей сложно, не скрою, сейчас решают проблему, но это очень важно", - сказал Дрозденко.
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866919987.html
ленинградская область
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862974190_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f12654953ea7ec9feb25b9e7e04386f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , ленинградская область, санкт-петербург, рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Ленинградская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Владимир Путин
21:52 26.01.2026
 
Путин и Дрозденко обсудили земельные сертификаты для военных

Путин и Дрозденко обсудили земельные сертификаты для военных в Ленобласти

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Александр Дрозденко. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили на встрече в понедельник земельные сертификаты, которые выдаются контрактникам в регионе.
Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава региона рассказал, что при заключении контракта с Минобороны РФ в области предоставляется земельный сертификат, который также можно получить в виде финансовой компенсации.
"Ну тем более, в Ленинградской области", - указал Путин.
"Непросто, у нас с землей сложно, не скрою, сейчас решают проблему, но это очень важно", - сказал Дрозденко.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга
19:50
 
РОССИЯОбществоЛенинградская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала