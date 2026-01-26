Инвесторов ждут на Дальнем Востоке, заявил Трутнев
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Инвесторы знают, что их ждут на Дальнем Востоке, где для них созданы условия и уже есть результаты их работы, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"У нас уже есть настроенные инструменты. Я считаю, что очень квалифицированно работает Корпорация развития Дальнего Востока. Все специалисты и корпорации, и министерства настроены ровно на эту цель. И инвесторы знают, что их ждут на Дальнем Востоке. Ну а кроме того, конечно, что греха таить, колоссальный природоресурсный потенциал Дальнего Востока позволяет привлекать инвестиции. Нам только энергии не хватает немножко. Но я надеюсь, что всё-таки и это образуется", сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, за последний период на Дальний Восток было привлечено уже 6 триллионов рублей фактических инвестиций, пришедших в регион. Отмечается, что эти средства позволили создать 189 тысяч новых рабочих мест и открыть более тысячи предприятий.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 июля подготовить проект новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года. Новая стратегия заменит аналогичный документ, действовавший до 2025 года. Мишустин ранее сообщил, что за время реализации действующей стратегии валовой региональный продукт на Дальнем Востоке вырос на 25%, было привлечено 5,5 триллионов рублей частных инвестиций, создано свыше 170 тысяч новых рабочих мест.