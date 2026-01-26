https://1prime.ru/20260126/tsb-866918401.html

ЦБ оценил ситуацию с дефицитом кадров в России

ЦБ оценил ситуацию с дефицитом кадров в России - 26.01.2026, ПРАЙМ

ЦБ оценил ситуацию с дефицитом кадров в России

Дефицит кадров в России в четвертом квартале 2025 года продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T18:53+0300

2026-01-26T18:53+0300

2026-01-26T18:53+0300

финансы

россия

банк россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Дефицит кадров в России в четвертом квартале 2025 года продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Дефицит кадров в четвертом квартале продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года. Ожидания компаний по найму на первый квартал 2026 года при сохранении положительного баланса ответов стали наиболее умеренными с третьего квартала 2022 года", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что наиболее острый дефицит кадров сохранился у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств. Согласно материалу ЦБ, в условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда предприятия планируют в первом квартале 2026 года повысить зарплату в среднем на 2,8% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. "При этом каждое второе предприятие не планирует повышать зарплату в первом квартале 2026 года", - рассказал регулятор.

https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866917621.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россия, банки