ЦБ оценил ситуацию с дефицитом кадров в России
ЦБ оценил ситуацию с дефицитом кадров в России - 26.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ оценил ситуацию с дефицитом кадров в России
Дефицит кадров в России в четвертом квартале 2025 года продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по...
2026-01-26T18:53+0300
2026-01-26T18:53+0300
2026-01-26T18:53+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Дефицит кадров в России в четвертом квартале 2025 года продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Дефицит кадров в четвертом квартале продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года. Ожидания компаний по найму на первый квартал 2026 года при сохранении положительного баланса ответов стали наиболее умеренными с третьего квартала 2022 года", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что наиболее острый дефицит кадров сохранился у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств. Согласно материалу ЦБ, в условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда предприятия планируют в первом квартале 2026 года повысить зарплату в среднем на 2,8% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. "При этом каждое второе предприятие не планирует повышать зарплату в первом квартале 2026 года", - рассказал регулятор.
