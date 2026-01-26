Цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов

https://1prime.ru/20260126/tsena-866896397.html
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото впервые в истории превысила 5 тысяч долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 02.13 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла примерно на 40 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,8%, до 5025 долларов за тройскую унцию.
