https://1prime.ru/20260126/tsena-866896726.html
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара - 26.01.2026, ПРАЙМ
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара
Биржевая цена на серебро в понедельник впервые в истории превысила отметку в 104 доллара, следует из данных торгов. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T03:01+0300
2026-01-26T03:01+0300
2026-01-26T03:01+0300
рынок
экономика
comex
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866896726.jpg?1769385667
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник впервые в истории превысила отметку в 104 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 02.43 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась до 104,620 доллара за унцию. Показатель впервые поднялся выше уровня в 104 доллара.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, comex
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара за унцию
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник впервые в истории превысила отметку в 104 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 02.43 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась до 104,620 доллара за унцию. Показатель впервые поднялся выше уровня в 104 доллара.