https://1prime.ru/20260126/tsena-866896726.html

Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара

Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара - 26.01.2026, ПРАЙМ

Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара

Биржевая цена на серебро в понедельник впервые в истории превысила отметку в 104 доллара, следует из данных торгов. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T03:01+0300

2026-01-26T03:01+0300

2026-01-26T03:01+0300

рынок

экономика

comex

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866896726.jpg?1769385667

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник впервые в истории превысила отметку в 104 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 02.43 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась до 104,620 доллара за унцию. Показатель впервые поднялся выше уровня в 104 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, comex