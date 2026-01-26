https://1prime.ru/20260126/udar-866897549.html

Россия нанесла критический удар по украинской обороне, пишут СМИ

Российские военные лишили украинские системы ПВО эффективности, сообщает газета Telegraph. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T05:59+0300

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские военные лишили украинские системы ПВО эффективности, сообщает газета Telegraph. "Интенсивность российских атак истощила ограниченные запасы зенитных ракет Украины и увеличила финансовые затраты на уничтожение российских беспилотников до неприемлемого уровня", — отмечается в статье. Издание поясняет, что обострившиеся разногласия среди союзников Киева привели к тому, что их поддержка стала носить лишь символический характер. "Политические распри и оперативные проблемы снизили эффективность помощи Украине в области противовоздушной обороны", — отмечает автор материала. Минобороны России ранее заявило, что ночью в субботу был нанесен массированный удар возмездия по украинскому предприятию, производящему беспилотники дальнего действия, а также по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ.В ответ на атаки на гражданские объекты российские военные применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны исключительно для поражения военных целей и объектов украинской оборонной промышленности.

2026

