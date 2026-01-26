Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нанесла критический удар по украинской обороне, пишут СМИ
2026-01-26T05:59+0300
2026-01-26T05:59+0300
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские военные лишили украинские системы ПВО эффективности, сообщает газета Telegraph. "Интенсивность российских атак истощила ограниченные запасы зенитных ракет Украины и увеличила финансовые затраты на уничтожение российских беспилотников до неприемлемого уровня", — отмечается в статье. Издание поясняет, что обострившиеся разногласия среди союзников Киева привели к тому, что их поддержка стала носить лишь символический характер. "Политические распри и оперативные проблемы снизили эффективность помощи Украине в области противовоздушной обороны", — отмечает автор материала. Минобороны России ранее заявило, что ночью в субботу был нанесен массированный удар возмездия по украинскому предприятию, производящему беспилотники дальнего действия, а также по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ.В ответ на атаки на гражданские объекты российские военные применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны исключительно для поражения военных целей и объектов украинской оборонной промышленности.
05:59 26.01.2026
 
Россия нанесла критический удар по украинской обороне, пишут СМИ

Telegraph: Россия лишила украинскую ПВО эффективности

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские военные лишили украинские системы ПВО эффективности, сообщает газета Telegraph.
"Интенсивность российских атак истощила ограниченные запасы зенитных ракет Украины и увеличила финансовые затраты на уничтожение российских беспилотников до неприемлемого уровня", — отмечается в статье.
Издание поясняет, что обострившиеся разногласия среди союзников Киева привели к тому, что их поддержка стала носить лишь символический характер.
"Политические распри и оперативные проблемы снизили эффективность помощи Украине в области противовоздушной обороны", — отмечает автор материала.
Минобороны России ранее заявило, что ночью в субботу был нанесен массированный удар возмездия по украинскому предприятию, производящему беспилотники дальнего действия, а также по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ.
В ответ на атаки на гражданские объекты российские военные применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны исключительно для поражения военных целей и объектов украинской оборонной промышленности.
 
