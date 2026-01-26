https://1prime.ru/20260126/udar-866897549.html
Россия нанесла критический удар по украинской обороне, пишут СМИ
Россия нанесла критический удар по украинской обороне, пишут СМИ - 26.01.2026, ПРАЙМ
Россия нанесла критический удар по украинской обороне, пишут СМИ
Российские военные лишили украинские системы ПВО эффективности, сообщает газета Telegraph. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T05:59+0300
2026-01-26T05:59+0300
2026-01-26T05:59+0300
россия
украина
киев
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские военные лишили украинские системы ПВО эффективности, сообщает газета Telegraph. "Интенсивность российских атак истощила ограниченные запасы зенитных ракет Украины и увеличила финансовые затраты на уничтожение российских беспилотников до неприемлемого уровня", — отмечается в статье. Издание поясняет, что обострившиеся разногласия среди союзников Киева привели к тому, что их поддержка стала носить лишь символический характер. "Политические распри и оперативные проблемы снизили эффективность помощи Украине в области противовоздушной обороны", — отмечает автор материала. Минобороны России ранее заявило, что ночью в субботу был нанесен массированный удар возмездия по украинскому предприятию, производящему беспилотники дальнего действия, а также по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ.В ответ на атаки на гражданские объекты российские военные применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны исключительно для поражения военных целей и объектов украинской оборонной промышленности.
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, ВСУ
Россия нанесла критический удар по украинской обороне, пишут СМИ
Telegraph: Россия лишила украинскую ПВО эффективности